GENEL KURALLAR

Tek yön biletler her şey dahil 849 TL’den sunulacaktır.

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 22 Temmuz 2025 10:00’da satışa sunulacaktır.

10 Ekim 2025 – 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamaktadır. (KKTC hariç)

Kampanya 155.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

Kampanya fiyatları tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

Kampanyalı biletlerde değişiklik işlemi için %100 cezai işlem uygulanmaktadır.

Kampanyalı biletler iade edilemez.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir.

Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil’de geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.