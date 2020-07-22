Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde çiftçinin el emeği tarlada kalmasın, değerini bulsun diye bu basın toplantısını düzenlediğini belirten AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı burada yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bayramda çiftçinin de işçinin de yüzü gülsün. Organize sanayi bölgemiz, Çiftçimizden doğrudan ürünü alıp işçisine dağıtacak. Çiftçinin de işçinin de bayramda yüzü gülsün kampanyasını Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın başlattığı biz bize yeteriz kampanyasına bir halka olarak başlatıyoruz. 240 işyeri ile başlatıyoruz. 100 bin ton ürün kampanya kapsamında dağıtılacak.

Projeyi ilk olarak Uludağ OSB başlatacak.