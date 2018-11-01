SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
AK Parti
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

AK Parti'den Almanya, Çin ve İngiltere'ye ziyaret

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Almanya, Çin ve İngiltere'de, siyasi partilerle görüşmeler planlanıyor. Planlama kapsamında, Alman partilerle görüşülecek. Çin Komünist Partisi'ne de ziyarette bulunulacak

01.11.2018 - 12:12 | Güncelleme: AA

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya, Çin ve İngiltere'de siyasi partilerle görüşme planladıklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Moskova ve Brüksel'e yaptığı ziyaretler sonrasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak önceliklerinin yurt dışında Türkiye gerçeğini daha iyi aktarmak, politikalarını muhataplarıyla aracı olmadan birebir konuşabilmek, partiler arası diyaloğu ve iş birliğini artırmak olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda farklı partilerden 25 parlamenterle görüşmeler yaptıklarını anlatan Yılmaz, Moskova'da ise Asya Ülkeleri Siyasi Partiler Birliği (ICAPP) Toplantısı'na katılarak diğer ülkelerin siyasi partilerinin temsilcileriyle bir araya geldiklerini kaydetti.

Rusya'nın iktidar partisi Birleşik Rusya Partisi ile "İşbirliği ve Etkileşim Protokolü" imzaladıklarını anımsatan Yılmaz, "Kurumsal anlamda ilişkilerimizi geliştirme, iki tarafı da ilgilendiren politikalar konusunda etkileşim gerçekleştirme, farklı heyetlerin karşılıklı ziyaretlerini içeren bir protokole imza atmış olduk." dedi.

Birleşik Rusya Genel Konseyi Sekreteri ve Duma Başkan Yardımcısı Andrey Turçak ile anlaşmayı imzaladıklarını aktardı.

"TOPLANTILAR DEVAM EDECEK"

Sadece iktidar partileriyle değil muhalefet partileriyle de görüşmeler yaptıklarını dile getiren Yılmaz, Rusya Komünist Partisi ve Liberal Parti yetkilileriyle de bir araya geldiklerini, çok faydalı görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Yılmaz, partiler arasındaki diyaloğu, iş birliğini, karşılıklı anlayışı destekleyen bu olumlu toplantılara devam edeceklerini bildirdi.

ALMAN PARTİLERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak yapacakları ziyaretlere ilişkin de bilgi veren Yılmaz, "Bu ay içinde Almanya'yı planlıyoruz. Henüz tam detayları şekillenmedi ama çalışıyoruz. Alman Partileri CDU, CSU, SPD ve diğer bazı partilerle görüşmeler planlıyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın Türkiye için önemine işaret eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini hatırlattı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin oluştuğuna değinen Yılmaz, "Biz de parti olarak, Alman partileri ile bu yeni atmosferi değerlendirme gayreti içinde olacağız. Onlara hem AK Parti'yi daha yakından tanıma imkanı vermiş olacağız hem de onların gerek Türkiye-Almanya ilişkileri gerekse Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri konusunda farklı fikirlerini dinleme imkanı bulacağız. Almanya ile pozitif gündemimize parti olarak da katkıda bulunma gayreti içinde olacağız." dedi.

ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ'NE ZİYARET

Yılmaz, aralık ayı içinde Çin Komünist Partisini ziyaret etmeyi planladıklarını belirterek, "Çin, dünyanın yükselen ekonomik gücü. Türkiye ile Çin arasında çok ciddi ticari ilişkiler söz konusu. Çin Komünist Partisi de çok etkili bir parti. Üst düzey yetkililerle partiler arası bir diyalog başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Yakın bir zamanda İngiltere'deki partileri de ziyaret edeceklerini açıklayan Yılmaz, diğer ülkelerde de bu ziyaretleri sürdüreceklerini dile getirdi.

Her konuda anlaşmak zorunda olmadıklarının altını çizen Yılmaz, bilgi eksikliğinden kaynaklanan anlaşmazlıkları önlemek için çabalarının süreceğini anlattı.

YABANCI BASIN MENSUPLARIYLA TOPLANTI

Yabancı basın mensuplarıyla birebir görüşmeyi planladıklarını bildiren Yılmaz, "Sohbet toplantıları şeklinde gerçekleşecek. AK Partiye ilişkin merak ettikleri konuları, Türkiye gündemiyle ilgili konuları konuşma imkanı bulmuş olacağız. Bu format zaman içinde gelişecek. Sadece Avrupa'dan değil, Asya'dan farklı bölgelerden basın mensuplarıyla toplantılarımız olacak. Bu ay içinde bu çalışmaları başlatacağız." bilgisini verdi.

 "TÜRKİYE, KİLİT ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 27 Ekim'de İstanbul'da bir araya geldiği "Suriye" konulu dörtlü zirveye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tahran Zirvesi'yle başladı, Soçi'deki zirveyle devam etti. Bu dörtlü zirveyle de daha üst bir seviyeye çıkmış oldu. Türkiye olarak bizim tezimiz şu; bu insani krizleri engelleyelim ama bu yetmez, Suriye'de uzun vadeli bir çözüm oluşturmak gerekiyor. Bu da siyasi bir çözüm olmak durumunda. Bu siyasi çözümün de ilk adımı Anayasa Komisyonu. Bütün tarafları kapsayan bir Anayasa Komisyonunun çalışmaya başlaması gerekiyor. Ardından bir seçim yapılması gerekiyor. Hem Suriye içinde hem de dışındaki insanları kapsayan meşru bir yönetim oluşturacak seçim süreci de çok önemli."

Suriye'nin istikrara kavuşması için samimi bir gayret sarf ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Türkiye, daha istikrarlı, toprak bütünlüğü, egemenliği olan bir Suriye için mücadele ediyor. Bir taraftan da sivil halkı koruyan, meşru muhalefeti koruyan bir anlayış içinde çalışmalarını devam ettiriyor." diye konuştu.

Dörtlü zirvede yayınlanan deklarasyona işaret eden Yılmaz, "Bu, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın büyük bir başarısı. Bunu takip etmek gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin kilit bir rol oynamaya devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası anlamda liderliğini gösterdiğini söyledi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X