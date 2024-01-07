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Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019’da yıllarında yapılan yerel seçimlerde büyük bir oy çoğunluğuyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Başkan Sekmen, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üç yıl üst üste yatırım bütçesi kullanımında Türkiye’nin en başarılı ‘Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildi. Spor hayatında da önemli başarılara imza atan Başkan Mehmet Sekmen, 10 yıl Kartalspor Futbol Kulübü’nün Başkanlığı görevinde bulunarak Türk sporuna Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Egemen Korkmaz gibi yaklaşık 30 profesyonel futbolcu kazandırdı. Kartalspor’un altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3. Lig’den Süper Lig’e çıkararak kentin sosyal yaşamı olan sporda da hayata geçirdiği dev projelerle Erzurum’un spor şehri olmasında aktif rol aldı. Başkan Sekmen, evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.