AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'e yönelik 11 başlık altındaki projelerini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre bir otelde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhur İttifakı Belediye Başkanı adayı Dağ'ın özgeçmişinin aktarıldığı video ve projeleri anlatan animasyon izletildi.

"İZMİR'İN EŞSİZ KİMLİĞİNİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ" Hamza Dağ, daha sonra sahneye çıkarak "Eşsiz İzmir" başlığı altında toplanan 11 projeyi tanıttı. İzmir'in hak ettiği değeri alması için gerekli projelerinin hazır olduğunu ifade eden Dağ, her adımı açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelinde atacaklarını, insan odaklı çalışmaları esas alacaklarını dile getirdi. REKLAM İzmirlilerin vatandaşın ayağına giden bir belediye ile tanışacağını kaydeden Hamza Dağ, "Hizmetlerimiz şehrin ihtiyaçlarına cevap verirken kentin tarihi cazibesini tamamlayacak, kalkınmanın İzmir'in kültürel mirası, doğal çevresiyle uyum içinde olmasını sağlayacaktır. İzmir'in eşsiz kimliğini geleceğe taşıyacağız. İzmirlilerin, İzmir’in ortak aklı olacak. Kente dair sorunları siyasi görüş ayırt etmeksizin, ötelemeden ana gündemimiz haline getirecek, çözüme kavuşturacağız. Kent sakinlerimizin yaşam kalitesini artırabilecek yenilikçi politikaları, teknolojileri ve kentsel yönetişim yaklaşımlarını benimseyeceğiz." dedi.

YENİ METRO VE ÇEVRE YOLU HATLARI Hamza Dağ, projelerinin ulaşım, sosyal belediyecilik, çevre, dönüşüm, turizm, eğitim ve istihdam, akıllı şehircilik, sağlık, tarım, spor ve kültür olmak üzere 11 başlıkta toplandığını bildirdi. İzmir'in en büyük sorunlarından birinin ulaşım olduğunu vurgulayan Dağ, bu anlamda "İzmir Körfez Geçişi" projesini hayata geçireceklerini söyledi. Bunun, İzmir'in iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesi olduğunu anlatan Dağ, şunları söyledi: "Körfezin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracak bu proje, şehrimizin ulaşım ağını köklü bir şekilde dönüştürecektir. İzmir Körfez Geçişi, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İzmir'in çehresini değiştirecek, şehrimizi dünya standartlarında bir metropole dönüştürecek bir vizyon projesidir. Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir. Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede, İzmir'in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak.”