AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ise Kahramanmaraş'ta 1. sıradan aday gösterildi.