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AK Parti, Kızılcahamam kampına giriyor

Mart 2019 seçimlerine ilişkin stratejisini ve çalışmalarını, 24 Haziran seçimlerine yönelik bu raporlar ışığında belirleyecek AK Parti yönetimi Kızılcahamam kampına giriyor. Bugün başlayacak olan kamp 12 Ağustos Pazar günü sona erecek

10.08.2018 - 08:28 | Güncelleme:

AK Parti 81 il başkanı ve il seçim koordinasyon merkezi (SKM) başkanı ile yardımcılarını Kızılcahamam’da kampa alıyor. Seçim İşleri Başkanlığı’nın organize ettiği üç gün sürecek kampta, 24 Haziran seçim süreci ve sonuçları tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Mart 2019’daki yerel seçime yönelik çalışma ve stratejiler ele alınacak. Kampta teşkilatların motive etmek için 24 Haziran’da başarılı iller plaketlerle ödüllendirilecek. Seçim çalışmalarında koordinasyonsuzluk gösteren ve sandıklara sahip çıkma konusunda yeterli olmadığı tespit edilenler ise uyarılacak.

Şebnem Hoşgör'ün Milliyet'teki haberine göre, Mart 2019’daki mahalli idareler seçimlerine ilişkin çalışmalarına start veren AK Parti, öncelikle 24 Haziran seçimleri sonrası tüm teşkilatlar, milletvekilleri ve milletvekili adaylarından 24 Haziran süreci ve sonuçlarına ilişkin detaylı rapor isteyecek. Genel merkeze sunulan raporlar, özel bir ekip tarafından detaylı incelenerek başarılı olunan ve oy kaybedilen illere ilişkin raporlarda dile getirilen eksiklikler ile sorunlar ayrıca raporlaştırıldı.

Mart 2019 seçimlerine ilişkin stratejisini ve çalışmalarını, 24 Haziran seçimlerine yönelik bu raporlar ışığında belirleyecek AK Parti yönetimi, tespit edilen sorunlar konusunda teşkilatları hem bilgilendirmek, hem uyarmak hem de motivasyonlarını artırmak amacıyla seçim sürecinin en önemli aktörlerinden il başkanları ile il SKM başkan ve yardımcıları için kamp programı düzenledi.

Seçim İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek kamp programı bugün başlayacak ve 12 Ağustos Pazar günü sona erecek.

ÖDÜL VE UYARI

Üç günlük kampta, 24 Haziran seçim süreci ve sonuçları, yaşanan aksaklıklar masaya yatırılacak. Özellikle oy kaybı yaşanan yerlerde bunun nedenleri, yerel seçimlerde aynı sıkıntıların yaşanmaması için yapılması gerekenler tartışılacak. Dile getirilen aksaklık ve sıkıntılar çerçevesinde de Mart 2019 yerel seçim kampanya süreci ve stratejisi şekillendirilecek.

AK Parti kurmayları, bu kapsamda ilk kez gerçekleştirileceğini belirttikleri kampın hem motivasyon sağlama hem de uyarı amaçlı olduğunu söyledi. Kampta 24 Haziran seçimlerinde sandık kurulları firesiz çalışan, sonuçları en hızlı şekilde ulaştıran illerin SKM başkanları, “plaket” ile ödüllendirilecek. Az sayıda olduğu belirtilen sandık kurullarında sıkıntı yaşanan, sonuç bildirmekte gecikenler ise uyarılacak.

18 Ağustos’taki kongreye yönelik değerlendirmelerin de yapılacağı toplantıda, genel merkez yönetimi katılımcılara Mart 2019’a giden sürece yönelik teknik bilgilendirme de gerçekleştirilecek.

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