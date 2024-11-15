AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme, 28 Aralık'ta başlayacak olan il kongreleri, sivil anayasa çalışmaları, ekonomi verileri ve siyasetteki normalleşme tartışmaları ele alınacak.

Habertürk Giriş: 15.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:12 facebook

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