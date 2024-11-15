AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme, 28 Aralık'ta başlayacak olan il kongreleri, sivil anayasa çalışmaları, ekonomi verileri ve siyasetteki normalleşme tartışmaları ele alınacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı.
Parti genel merkezindeki toplantı saat 14.40'ta başladı.
GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine değerlendirmelerde bulunarak dün Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaşacak.
Siyasette normalleşme tartışmaları, sivil anayasa çalışmaları ve ekonomi verilerinin ele alınması beklenilen MYK'da AK Parti'nin aralık ayında başlayacak olan il kongrelerinin hazırlıkları görüşülecek.
Toplantıda Meclis bütçe görüşmeleri devam ederken parti grubu çalışmaları ve meclis gündemi değerlendirilecek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in saat 16.30'da açıklama yapması bekleniyor.