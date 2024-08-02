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        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki | Dış Haberler

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan'a sert tepki geldi. Çelik, "İsrail'in NAZİ kafalı Dışişleri Bakanı Katz'ın Devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mesajlarında İsrailli Bakan Katz'a tepkilerini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.08.2024 - 22:02 Güncelleme: 02.08.2024 - 23:04
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        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

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        Sözcü Çelik, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "İsrail’in NAZİ kafalı Dışişleri Bakanı Katz’ın Devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır.

        Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir.

        Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir." Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

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        Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir.

        Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."

        BAKAN YERLİKAYA: MESAJ VERMEYE KALKMAK HADDİNİZE DEĞİL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.

        Paylaşımında, Katz'ın hadsizliklerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "İsrailli Bakan'ın hadsizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

        CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI: KATİL BİR HÜKÜMETİN GÖRÜNEN KİRLİ YÜZÜSÜN

        Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.

        Paylaşımında Kılıç, "Katil bir hükümetin görünen kirli yüzüsün. Recep Tayyip Erdoğan adını ağzına almak senin haddine değil. Şunu unutma ki Türkiye Cumhuriyeti yaptıklarınızı tarihe not düşmüştür. Barbarlığınız ve yaptığınız soykırım sonunuz olacak." değerlendirmesini yaptı.

        BAKAN TUNÇ: SAVAŞ SUÇLULARI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler, ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için, mazlumlar için, barış için, adalet için verdiği mücadeleyi anlayamaz. Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TEPKİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

        "İşgal altındaki Gazze'de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye’yi ne Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir. Defalarca sandıkta aziz milletimizin temiz oylarıyla seçilen, demokrasi ve kalkınma yolunda ülkemize sayısız eser ve hizmetler kazandıran, zalimlerin yüzüne karşı hakkı haykırmaktan hiçbir zaman geri durmayan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yaşamaktan ve kendisinin yol arkadaşları olmaktan onur duyuyoruz. Her şeyin güzel olacağı gün, Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür."

        BAKAN ERSOY, "YOK HÜKMÜNDEDİR" DEDİ

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına sosyal medya platformundan tepki gösterdi.

        Bakan Ersoy, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı ve gür sesini bastırmaya sizin gibilerin gücü asla yetmez. İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir. Bizler Filistin davasının en güçlü savunucuları olmaya devam ederken sizler tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız." ifadelerine yer verdi.

        Ayrıntılar gelecek...

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