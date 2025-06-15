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        Haberler Dünya Ortadoğu AK Parti’li İnci: Sakaryalı sporcular İran'da ateş altında kaldı | Dış Haberler

        AK Parti’li İnci: Sakaryalı sporcular İran'da ateş altında kaldı

        Uluslararası müsabaka için İran'da bulunan Sakaryalı sporcular, İsrail'in saldırıları sırasında büyük tehlike atlattı. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, İran'da ateş altında kaldığını belirttiği sporcuların yaşadığı korku dolu anlarını kamuoyu ile paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 23:54 Güncelleme: 16.06.2025 - 00:15
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        AK Parti'li İnci: Sakaryalı sporcular İran'da ateş altında kaldı
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        İran'da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Sakaryalı sporcular, İsrail'in saldırısında tehlike atlattı. Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Samet Başar ve diğer sporcular, saldırıların yaşandığı geceyi ateş altında geçirdiklerini ifade etti.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, sporcuların yaşadığı korku dolu anları kamuoyu ile paylaştı. Milletvekili İnci, “İran’da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcumuz Samet Başar ve sporcularımız, yarışma sonrası yaşanan İsrail saldırısının ardından gece boyunca ateş altında kaldılar.

        Sporcularımızın güvenliği için tüm imkânlar seferber edilmiş, sabaha kadar süren çabalar sonucu büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçlarla kara yolu üzerinden Van sınır kapımızdan yurda giriş yapmak üzere yola çıkmışlardır. Ülkemizin her bir ferdine sahip çıkan, sporcularımızı asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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