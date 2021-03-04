AK Partili Ömer Çelik: FETÖ ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi

"FETÖ ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi" 0:00 / 0:00

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan FETÖ'ye tepki gösterdi.

Çelik yaptığı açıklamada, "FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta “stop Erdoğan” başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi" dedi.

"Bu ihanet şebekesi Türkiye’yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor" diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. FETÖ'nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. FETÖ ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir."