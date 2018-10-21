Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2018-2022 yıllarını kapsayan 5 yıllık Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nde yer alan eylem planı çerçevesinde, akademisyenlerin yabancı dilde ders verme kapasitelerini artırmaya yönelik olarak "YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu"nu başlattı.

Burs programı ile devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında en az 3 yıldır görev yapmakta olan ve son 5 yıldaki yabancı dil puanları 50-64 arasında olan öğretim elemanlarının dil yetkinliklerinin artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

25 DEVLET ÜNİVERSİTESİNDEN 40 AKADEMİSYEN YARARLANACAK

YÖK, üniversitelerden gelen başvuruları değerlendirerek, koşulları sağlayan 40 akademisyene, yurt dışına gidip dil yetkinliklerini geliştirmeleri, uluslararası alanda tecrübelerini artırmaları ve alanlarıyla ilgili çeşitli araştırma ve inceleme yapabilmeleri için dil eğitimi desteği sağlayacak.

Bu kapsamda, İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki uluslararası akreditasyona sahip dil eğitim merkezlerinde 25 devlet üniversitesinden 40 akademisyen, 2-6 ay arasında eğitim görecek.

Akademisyenlerin harcamalarının bir bölümünün karşılanmasına YÖK destek verecek.

AMAÇ, AKADEMİSYENLERİN YABANCI DİLDE DERS VERME KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

YÖK yetkilileri, Türk yükseköğretim sisteminde lisans düzeyinde yabancı dil program sayısının arzu edilenin altında olduğunu, Erasmus gibi çeşitli değişim programları kapsamında Türk üniversitelerinin yabancılar tarafından fazla tercih edilmeme nedenlerinin başında yabancı öğrenciye yönelik ders seçeneklerinin fazla olmamasının geldiğini belirtti.

Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşabilmesi için yabancı dilde doktora programlarının önemine işaret eden yetkililer, bu destek programı sayesinde öğretim elemanlarının yabancı dilde ders verme kapasitelerinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydetti.

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