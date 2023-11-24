Güncel akaryakıt fiyatları: 24 Kasım 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar?
Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar güncel akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Petrole olan talebin azalması sonucu brent petrol fiyatı geçtiğimiz günlerde son 4 ayın en düşük seviyelerine gerilemişti. Yaşanan bu gelişme, "Benzin ve motorine indirim var mı, zam gelecek mi?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 24 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta brent petrolde yaşanan dalgalanma motorine önce indirim sonra zam olarak yansımıştı. Peki, "24 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?" İşte 24 Kasım bugün güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELDİ!
Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine hafta başından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim geldi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise yaşanmadı.
Motorin fiyatlarına 15 Kasım gecesinden geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi.
MOTORİN FİYATLARINDA SON DEĞİŞİMLER
Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,50 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,54 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,54 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,20 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,14 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL