AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM 23 Kasım 2023: Bugün benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç lira oldu, benzine zam var mı?

AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM 23 Kasım 2023: Bugün benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç lira oldu, benzine zam var mı?

1 Şurada Paylaş!









Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta brent petrolde yaşanan dalgalanma motorine önce indirim sonra zam olarak yansımıştı. Peki, "23 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?" İşte 23 Kasım bugün güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...