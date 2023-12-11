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        Haberler Gündem Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim geldi! 11 Aralık 2023 Pazartesi LPG, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç para oldu?

        Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim! Tabelalar değişti! İşte 11 Aralık motorin ve benzin fiyatları...

        Motorin fiyatı ve benzin fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarına indirim haberleri geldi. 7 ve 8 Aralık'ta motorin fiyatlarına toplamda 2 lira 18 kuruş indirim geldi. Araç sahiplerini sevindirecek bir haber de benzinden geldi. Benzin fiyatlarına ise 9 Aralık'tan itibaren 2 liraya yakın indirim uygulandı. İşte akaryakıt indirimi sonrası 11 Aralık güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 07:14 Güncelleme: 11.12.2023 - 07:14
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        Brent petrol fiyatlarında dalgalanma motorin ve benzin fiyatlarına indirim-zam haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol fiyatı 75 dolar, ham petrolün fiyatı ise 70 dolara kadar gerilerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim haberi geldi. 7 Aralık'tan itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere ise 88 kuruş indirim gelmişti. Tabelalar 9 Aralık'ta bir daha değişti, benzin fiyatlarına 2 liraya yakın indirim geldi. İşte 11 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları...

        2

        MOTORİN FİYATLARINA ART ARDA İNDİRİM GELDİ!

        7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 34 kuruşluk indirim uygulandı.

        8 Aralık itibarıyla motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.

        3

        PEŞ PEŞE ÜÇÜNCÜ AKARYAKIT İNDİRİMİ BENZİNE!

        Motorin fiyatlarına 2 TL'nin üzerinde gelen peş peşe akaryakıt indirimi haberlerinin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber de benzin fiyatlarından geldi.

        9 Aralıık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim geldi.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,86 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,35 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,43 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,62 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,07 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,72 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,23 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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