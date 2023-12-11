Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim geldi! 11 Aralık 2023 Pazartesi LPG, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç para oldu?

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim geldi! 11 Aralık 2023 Pazartesi LPG, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç para oldu?

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma motorin ve benzin fiyatlarına indirim-zam haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol fiyatı 75 dolar, ham petrolün fiyatı ise 70 dolara kadar gerilerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe 3. indirim haberi geldi. 7 Aralık'tan itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruş, 8 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere ise 88 kuruş indirim gelmişti. Tabelalar 9 Aralık'ta bir daha değişti, benzin fiyatlarına 2 liraya yakın indirim geldi. İşte 11 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları indirimi sonrası güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatları...