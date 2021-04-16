Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıtAkaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMMde
ABONE OL

AK Partili Altunyaldız: Dağıtıcıdan dağıtıcıya akaryakıt ticaretine yasak getiriyoruz

AK Parti milletvekilleri, akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde teminat sistemi uygulanması ile akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kanun teklifiyle dağıtıcıdan dağıtıcıya akaryakıt ticaretine yasak getirildiğini söyledi

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMMde
AA

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti milletvekilleri olarak hazırladıkları Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Vergi Usul Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklik öngörüldüğünü belirtti.

Teklifin, sürdürülebilir akaryakıt temini ve güvenli vergi tahsilini amaçladığını söyleyen Altunyaldız, düzenlemeyle kayıt dışılık, vergi ve akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleyi hedeflediklerini kaydetti.

AK Parti'li Altunyaldız, "Teklifle akaryakıt, LPG, tütün ve alkol ürünlerine teminat uygulamasına geçilecek. Bu işe ilk defa girecek olanlardan 10 milyon, halihazırda sürdürenlerden ise 100 milyon liraya kadar, geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar olmak üzere teminat alınması öngörülüyor. Bu teminat özellikle vergi kaçakçılığını ortadan kaldırmayı ve piyasa güvenliğini temin etmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Teminatı vermeyen bu alandaki aktörlere 25 bin liradan 1 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası öngörülüyor. Teminat ödenmemesi halinde faaliyet izni verilmeyecek." diye konuştu.

Düzenlemeyle otomasyon sistemleri ve sahte faturaya dönük bir dizi tedbir getirdiklerini anlatan Altunyaldız, bundan sonraki süreçte otomasyon sistemlerini, EPDK tarafından lisanslanacakların kurabileceğine işaret etti.

Ziya Altunyaldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomasyon sistemini vergi kaçakçılığı kapsamına sokuyoruz. Buna ilişkin hürriyeti bağlayıcı cezalar geliyor. Hem sahte fatura düzenlemesi ve bunun dolaşıma sunulması hem de otomasyon sistemlerinin bozulması, erişiminin engellenmesi hususları tespit edildikten sonra doğrudan ilgili vergi müfettiş ya da müfettiş yardımcıları raporlarını düzenleyecek ve bu raporları, Değerlendirme Komisyonu görüşüyle cumhuriyet başsavcılarına iletecekler. Kamu davası için ana raporun bitmesi beklenmeyecek. Hem sahte fatura düzenlenmesi, dolaştırılması hem de otomasyon sistemlerine müdahale edilmesinin tespit edilmesi halinde, incelemenin sonuna kadar bu tesisler hiç kimseye devredilemeyecek. İnceleme bittikten sonra tespit edilen hususun yargı kararıyla ortaya çıkması halinde de lisanslar iptal ediliyor. Otomasyon sisteminin bir başkasına devri için verilecek idari para cezasının da devralan kişi tarafından ödenmesi gerekiyor."

"DAĞITICIDAN DAĞITICIYA AKARYAKIT TİCARETİNE YASAK GETİRİYORUZ"

Altunyaldız, kanun teklifiyle dağıtıcıdan dağıtıcıya akaryakıt ticaretine yasak getirildiğini de kaydederek, "Dağıtıcıdan dağıtıcılara ticaret arttığı zaman bu bir anlamda piyasada fiyatın artmasına, tüketicinin mağdur olmasına sebebiyet veriyor. O nedenle dağıtıcıdan dağıtıcıya akaryakıt ticaretini kısıtlıyoruz. Tekrarlayanların lisanslarının iptali için hüküm getiriyoruz." dedi.

Akaryakıt yerine geçebilecek, bitkisel veya atık yağlar gibi petrol ikamesi ürünlerin kullanılmasını da kaçakçılık suçları kapsamına aldıklarını bildiren Altunyaldız, teklifle ayrıca EPDK'ye bayi ve dağıtıcıların sahip olmaları gereken teknik özellikler konusunda düzenleme yapma yetki verildiğini söyledi.

Altunyaldız, daha önce yapılan düzenlemelerle fiili akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi bakımından önemli ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, "Şimdi de özellikle mali alanda, bir yandan otomasyon sistemlerinde, diğer taraftan sahte fatura düzenleyerek piyasayı ve rekabeti bozan, vergi kaçakçılığına fırsat veren uygulamaların önüne geçmek suretiyle de bu alanı tabiri caizse 360 derece düzenleyerek, hem akaryakıt kaçakçılığını hem vergi kaçakçılığını önlemeyi hem de kayıt dışı ekonomiyi minimize etmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brent petrolün varili 67,22 dolar
ENERJİBrent petrol 67 doları aştı
Enerji verimliliği için yeni proje
ENERJİEnerji verimliliği için yeni proje
Bakan Dönmez: "Kamu kurumlarımız, enerji verimliliği maliyetlerini kendi tasarruflarıyla karşılayacak"
ENERJİ'Hedef 2023 sonuna kadar yüzde 15 tasarruf'
Brent petrolün varili 66,63 dolar
ENERJİBrent petrol 66 doları aştı
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı
Akkuyu Nükleer'e 500 milyon dolar kredi
ENERJİAkkuyu Nükleer'e 500 milyon dolar kredi
IEA: Küresel petrol talebi bu yıl günlük 5,7 milyon varil artacak
ENERJİIEA: Küresel petrol talebi artacak
Bakanlık enerji verimliliğini artırıcı 28 projeye destek verecek
ENERJİBakanlıktan 28 enerji projesine destek
Petrol devleri yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor
ENERJİPetrolcülerden 'temiz enerji' yatırımı
Akkuyu'ya 700 milyon Euro'luk zarar tazmini paketi
ENERJİAkkuyu'ya 700 milyon Euro'luk “güvence paketi”