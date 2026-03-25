        AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELDİ! Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatları kaç TL oldu? İşte 25 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatları kaç TL oldu?

        Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorine indirim geldi. Benzinin litre fiyatına 58 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 70 kuruş indirim uygulandı. Fiyat değişimi 25 Mart Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıdı. İşte 25 Mart 2026 akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 25.03.2026 - 08:40
        Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 25 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 58 kuruş, motorine ise 3 lira 70 kuruş indirim geldi. Böylece dün yapılan zam sonrası 80 lirayı bulan motorinin litre fiyatı, bazı illerde 74 lira seviyesine geriledi. İşte 25 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

        AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELDİ

        Petrol fiyatları 100 doların altına düştü. Bu düşüş motorin ve benzine indirim olarak yansıdı.

        Benzinin litre fiyatına 58 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 70 kuruş indirim geldi.

        Fiyat değişimi, 25 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıdı.

        25 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin litre fiyatı: 62.43 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.98 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin litre fiyatı: 62.29 TL

        Motorin litre fiyatı: 73.84 TL

        LPG litre fiyatı: 29.89 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 63.41 TL

        Motorin litre fiyatı: 75.12 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 63.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 75.39 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 63.48 TL

        Motorin litre fiyatı: 74.99 TL

        LPG litre fiyatı: 29.89 TL

        Antalya

        Benzin litre fiyatı: 64.64 TL

        Motorin litre fiyatı: 76.45 TL

        LPG litre fiyatı: 30.54 TL

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
