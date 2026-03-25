Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 25 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 58 kuruş, motorine ise 3 lira 70 kuruş indirim geldi. Böylece dün yapılan zam sonrası 80 lirayı bulan motorinin litre fiyatı, bazı illerde 74 lira seviyesine geriledi. İşte 25 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…