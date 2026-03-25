Akaryakıta çifte indirim geldi! Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatları kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorine indirim geldi. Benzinin litre fiyatına 58 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 70 kuruş indirim uygulandı. Fiyat değişimi 25 Mart Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıdı. İşte 25 Mart 2026 akaryakıt fiyatları...
25 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 62.43 TL
Motorin litre fiyatı: 73.98 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 62.29 TL
Motorin litre fiyatı: 73.84 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.41 TL
Motorin litre fiyatı: 75.12 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 63.68 TL
Motorin litre fiyatı: 75.39 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL