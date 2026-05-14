Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela yeniden değişti! İşte 14 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Benzine 14 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere zam geldi. Peki, "Motorin, LPG, benzin ne kadar, motorin ve benzine zam var mı, benzin ne kadar oldu?" İşte 14 Mayıs 2026 Perşembe Ankara, İzmir, İstanbul motorin, LPG, benzin litre fiyatı...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Brent petrolün 100 doların üstünde seyri akaryakıtta zam beklentisini beraberinde getirdi. Benzinin litre fiyatında yaklaşık 1 liranın üzerinde artış yapıldı. Peki, 14 Mayıs 2026 motorin, LPG, benzin ne kadar, motorin ve benzine zam var mı, akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE ZAM GELDİ!
Benzine, 14 Mayıs Perşembe günününde geçerli olmak üzere 1,07 TL zam geldi.
MOTORİNE ZAM VAR MI?
Motorin ve LPG grubunda bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 64.95 TL
Motorin: 67.39 TL
LPG: 33.89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 64.80TL
Motorin: 67.23 TL
LPG: 33.29 TL
İZMİR BENZİN FİYATLARI
Benzin: 66.19 TL
Motorin: 68.77 TL
LPG: 33.69 TL