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Akaryakıtta fatura oyununa neşter

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),akaryakıtta devletin milyonlarca liralık vergi kaybına yol açan, bazı dağıtım şirketleri arasında sözde ürün ticareti üzerinden yapılan “fatura oyunu”na neşter attı. Buna göre yıllık 60 bin ton beyaz ürünü (motorin ve benzin) bayilerine satamayan dağıtıcılar, dağıtıcılar arası ticarette satıcı olamayacak. Bu ticaret, lisanslı bir depo ya da tesis üzerinden yapılacak. Böylece, ticarete konu olduğu iddia edilen ürün giriş ve çıkışı takip edilecek. Dağıtıcıların, sözde ürün alış-verişi yapmış gibi fatura kesmesi ve bu faturanın ticareti (faturayı alan şirket ya da firmanın vergi indirimlerinden yararlanması) engellenecek.

akaryakıt pompa

EPDK, petrol sektörünün sektörde “haksız rekabete” ve “devletin vergi kaybı”na yol açtığı için şikayet konusu olarak dillendirdiği akaryakıt dağıtım şirketleri arası ürün ticaretiyle ilgili önemli bir karar aldı. Karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Peki, bu düzenleme ne öngörüyor? Düzenleme, dağıtım şirketleri arasındaki ürün ticaretini belli koşullara bağlıyor, bu alanda ortaya çıkan tartışmalı uygulamaların önünü kesmeyi hedefliyor.

Düzenlemeye göre yıllık 60 bin ton beyaz ürünü (motorin ve benzin) bayilerine satamayan dağıtıcılar, dağıtıcılar arası ticarette satıcı olamayacak. Bu ticaret, lisanslı bir depo ya da tesis üzerinden yapılacak.

NEDEN GEREK GÖRÜLDÜ?

Sektör kaynakları, bazı dağıtım şirketlerinin sözde ürün alış-verişi yapmış gibi fatura kestiğine işaret ederek, “Bu faturalar, ticarete konu ediliyordu. Nasıl? Bazı işletmeler ya da firmalar, bu faturaları satın alıyor. Vergi indirimlerinden yararlanıyor. Bu nedenle devletin de vergi kaybı oluşuyordu” dedi.

Kaynaklar, bu durumun sektörde yarattığı haksız rekabete ilişkin olarak da “Fatura ticaretine konu ürün, piyasaya ciddi fiyat kırımlarıyla giriyor. Yol boyunca tabelasını gördüğünüz ‘Ucuz motorin ya da benzin’ sloganıyla da satışı yapılıyor. Bu, vergisini düzgün ödeyen, kurallara uyan bayi ve dağıtım şirketleri açısından elbette haksız rekabet oluşturuyor” dedi.

Kaynaklar, düzenlemeyle sözde ürün alış-verişi yapmış gibi fatura kesilemeyeceğini ve faturanın ticaretinin yapılamayacağını belirterek, “Bu ticaret, lisanslı bir depo ya da tesis üzerinden yapılacak. Böylece, ticarete konu olduğu iddia edilen ürün giriş ve çıkışı takip edilecek” dedi.

Kaynaklar, “Sektör, dağıtım şirketlerinden teminat alınması, teminat vermeden bu ticareti yapanların lisanslarının iptal edilmesini de istedi. Bu konuda bir karar çıkmadı” diye konuştu.

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