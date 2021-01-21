Akbank, Gençlik Akademisi kurdu

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Akbank, Gençlik Akademisi’ni kurdu. Akademi; toplumun önemli bir kesimini oluşturan gençlere, geleceğin yetkinliklerini kazandırmak üzere farklı alanlarda eğitimler verecek. Türkiye’de yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğunu ve bu gençlerin geleceğin şekillenmesinde önemli rol üstleneceklerine inandıklarını belirten Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank Gençlik Akademisi’nin açılışı sebebiyle yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında belirlediğimiz dört değer üzerinden çalışmalarımıza devam ediyoruz; sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, iklim değişikliği ve insan ve toplum. Bu alanlardaki etkin, odaklı çalışmalarımızla, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzu ediyoruz. Bu sebeple yarının liderleri olacak gençlerin gelişim yolculuklarının bir parçası olmayı ve geleceğin yetkinliklerini şimdiden kazandırmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Akbank Gençlik Akademisi’nin gelişim programlarıyla bugünün gençlerini geleceğin iş hayatına hazırlama konusunda önemli bir rol üstleneceğine olan inancımız tam.”

YENİ BİR GELİŞİM HAREKETİ

Akbank Gençlik Akademisi ile yeni bir gelişim hareketi başlattıklarını vurgulayan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Yaklaşık 5 yıl önce geleceğin yetkinliklerine hazırlanmak için yola çıktık, tüm Akbanklıları içine alan kapsamlı bir gelişim yolculuğu başlattık. Şimdi, bugüne kadar edindiğimiz deneyim ve birikimimizi gençler ile paylaşma zamanı. Gençler geleceğimizin mimarı. Bugünün ve yarının iş yaşamına hazırlanabilmeleri ve geleceği tasarlayabilmeleri için, gelişen teknolojiler ve beklentiler ile paralel yeni yetkinliklerin kazandırılmasına ihtiyaç var. Akbank Gençlik Akademisi, gelişim programları ile gençlere bu yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyor” dedi.

ÜÇ ANA BAŞLIKTA EĞİTİM VERİLECEK

Bu yıl ilk yılları olması sebebiyle 15 bin öğrenciye ulaşmayı planladıklarını sonraki yıllarda bu sayının artacağını belirten Anapa, akademinin yapısı hakkında da bilgi verdi: “Akbank Gençlik Akademisi’ni Yetkinliklere Giriş - 101 Eğitimleri, Yapılandırılmış Yetkinlik Eğitimleri ve Tamamlayıcı Programlar olmak üzere üç ana başlıkta kurguladık. Yetkinliklere Giriş - 101 Eğitimlerine katılanlar geleceğin teknolojilerine ve yaklaşımlarına odaklanan; inovasyondan girişimciliğe yapay zekadan tasarıma geniş bir perspektifle hazırlanmış eğitimler alacaklar. Yapılandırılmış Yetkinlik Eğitimleri’nde de gençlerin bu alanlarda derinleşmelerini ve geleceğin mesleklerine hazırlanmalarını sağlayacağız. Tamamlayıcı Programlar’da ise mentorluk, staj, proje çalışmaları gibi uygulamalı program ve etkinliklerle gençlerin deneyimleyerek öğrenmesini desteklemeye devam edeceğiz. Bu programları Akbanklı gönüllülerin sahiplenmesi ve gerçekleştirmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. İş ortaklarımız, sosyal girişimler ve Akbanklılar ile birlikte tasarladığımız Akbank Gençlik Akademisi’nin gençlerimizin gelişim yolculuğunda iyi bir yol arkadaşı olmasını hedefliyoruz” dedi.