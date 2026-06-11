Akbank Kısa Film Festivali'nde yeni dönem

Kısa filmin gelişimine katkı sağlamak ve yeni sinemacıları desteklemek amacıyla 2004 yılından beri düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali, Senem Erdine sanat yönetmenliğinde dünyanın dört bir yanından eserlerden oluşacak bir seçkiyle sinemaseverlerle buluşacak. 16–24 Mart 2027 tarihleri arasında 23’üncüsü gerçekleştirilecek festival için başvuru süreci, 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 11 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

30 yılı aşkın süredir çağdaş sanatı destekleyen Akbank Sanat çatısı altında düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali, genç sinemacıların yanı sıra önde gelen yönetmenleri, yapımcıları, senaristleri ve sinema profesyonellerini aynı çatı altında buluşturan uluslararası bir platform olma niteliği taşıyor.

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Festivalin 23’üncü edisyonunda festival direktörlüğünü sinema yazarlığından küratörlüğe, festival direktörlüğünden Sinematek yöneticiliğine uzanan bir deneyime sahip olan Senem Erdine üstlenecek. Erdine, kısa filmi bağımsız bir sinema formu olarak ele alan ve bu alanın dönüşümünü yakından izleyen bir küratoryal vizyonla kısa film dünyasında öne çıkan yeni eğilimleri görünür kılmayı amaçlıyor. Kısa film alanındaki üretimi hem düşünsel hem pratik düzeyde besleyen festivali, sektörel karşılaşmaların ve yeni yaratım imkânlarının çoğaldığı bir yapısal dönüşümle yeniden düşünüyor. Festivalin yeni dönem yapılanması kapsamında, sanat yönetmenliği görevi belirli dönemlerde farklı isimlere devredilerek festivalin küratoryal yaklaşımının sürekli yenilenmesi ve farklı bakış açılarıyla zenginleşmesi hedefleniyor.

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Yeni dönemde Akbank Kısa Film Festivali, genç sinemacıların üretimlerini görünür kılmaya, kısa filmin ulusal ve uluslararası dolaşımını desteklemeye ve sinemaseverlere farklı anlatı dünyalarıyla buluşabilecekleri güçlü bir festival deneyimi sunmaya devam edecek.

Festivalin detaylı programı ilerleyen tarihlerde duyurulacak. Başvuru detayları akbanksanat.com adresinden takip edilebilecek.

Senem Erdine

Senem Erdine Kimdir?

1995 yılından bu yana film kültürünün gelişmesi, sinema mirasının korunması, bağımsız sinema üretiminin desteklenmesi ve seyirci geliştirme alanlarında çalışan Senem Erdine, Sinema Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği, TÜRSAK Vakfı’nda Festival Direktörlüğü, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nde Film Program Koordinatörlüğü ve Danışmanlık, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği’nde (SE-YAP) Genel Koordinatörlük gibi görevlerde bulundu. 2008’den bu yana ulusal ve uluslararası birçok festivalde seçici kurul ve jüri üyeliği yapan Erdine, uzun yıllar SİYAD Kısa Film Kurulu’nda çalıştı. Erdine, SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) ve FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu) üyesidir.