Akbank neden açılmıyor, çöktü mü? Akbank mobil uygulaması çöktü mü, ne oldu?
Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank'ta sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Özellikle mobil uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata uyarılarıyla karşılaşırken, çok sayıda kişi işlemlerini gerçekleştiremediğini belirtiyor. Kısa sürede sosyal medyada da gündem olan aksaklık sonrası "Akbank çöktü mü?" sorusu en çok merak edilen başlıklar arasına girdi. İşte bilgiler...
Sabahın erken saatlerinden itibaren Akbank kullanıcıları mobil bankacılık hizmetlerine erişimde sorun yaşamaya başladı. Uygulamaya girişte yaşanan kesintiler ve işlem hataları, müşterilerin günlük bankacılık işlemlerini aksatırken, konu kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Yaşanan teknik problemin kaynağına ilişkin resmi bir açıklama beklenirken, kullanıcılar çözüm için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Akbank neden açılmıyor, çöktü mü? Akbank mobil çöktü mü, ne oldu? 16 Nisan Akbank Mobil giriş sorunu hatası nasıl çözülür? İşte detaylar...
AKBANK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Akbank'a giriş yaparken erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfa yüklenmemesi ve giriş yapılamaması hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.
AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Akbank'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.