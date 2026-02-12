Canlı
        Akbank’tan sürdürülebilirlikte global ölçekte güçlü performans

        Akbank, 2025 yılına ilişkin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansını paylaşarak, sürdürebilirlik yolculuğundaki ilerlemesini ortaya koydu

        12.02.2026 - 12:08
        Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür şunları paylaştı:

        "2025 yılında da sürdürülebilirliği stratejik bir dönüşüm başlığı olarak ele almaya devam ettik. Bu doğrultuda sürdürülebilir finansman alanında 2025 yılında 265 milyar TL katkı sağladık. 2020 yılsonundan bu yana sunduğumuz sürdürülebilir finansman 681 milyar TL’ye ulaştı. Böylece 2030 yılı için açıkladığımız 800 milyar TL hedefimize güçlü adımlarla ilerlemeyi sürdürdük. ÇSY temalı ve ÇSY skorlu fonlarımızın hacmiyse 392 bin yatırımcıyla 36 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu da sürdürülebilirliğin hem kredi tarafında hem de yatırım tarafında kalıcı bir finansal davranışa dönüştüğünü gösterdi.

        Şeffaf sürdürülebilirlik anlayışımız, CDP tarafından üç ayrı alanda birden ‘A’ notu almamızla uluslararası düzeyde de tescillenmiş oldu. İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Orman kategorilerinde ulaştığımız bu notlarla dünyada bu başarıya erişebilen sayılı kurumlar arasında yer aldık.

        Yıl sonu itibarıyla yurt dışı borçlanmamızın %46’sı sürdürülebilir olarak gerçekleşti. Bu alanda hayata geçirdiğimiz öncü işlemlerle sektörümüze ilkleri de kazandırdık. Asya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nun Türkiye’de onayladığı ilk özel sektör işlemi kapsamında sağladığımız kaynakla, başta kadın KOBİ’ler olmak üzere depremden etkilenen bölgelerdeki işletmelere destek sunmaya başladık. Dünyanın ilk dijital cinsiyet eşitliği tahvilini IFC’ye ihraç ederek, teknoloji temelli finansal inovasyonu somut sosyal etkiyle buluşturduk."

        "Sürdürülebilirliği, finansmanla büyüttük"

        Gür açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

        "Mavi finansman, yeşil yatırımlar, sürdürülebilir proje finansmanı ve sürdürülebilir tarım finansmanı odağımızı kararlılıkla sürdürdük. Özellikle proje finansmanı portföyümüz, bu dönüşümün en güçlü kaldıraçlarından biri oldu. Yıl sonu itibarıyla desteklediğimiz otel portföyünün neredeyse tamamı mavi finansman kapsamındaki projelerden oluşurken, toplam yeşil kredi bakiyemizin %69’u proje finansmanı kredilerinden sağlandı. Öte yandan, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesinde finansör ve sürdürülebilirlik ajanı olarak yer alarak çevresel ve sosyal kriterleri proje finansmanının merkezine entegre ediyoruz. Antalya–Alanya Otoyolu Projesi’ndeyse finansör ve teminat temsilcisi rollerimizle uzun vadeli ekonomik ve çevresel etki yaratacak bir yatırım modeline katkı sunuyoruz.

        Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın, KOBİ’lerin ve girişimcilerin güçlenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla 2025 yılında kadın KOBİ müşteri sayımızı %11 artırarak hedefimizin üzerine çıkmayı başardık. 2022’den bu yana kadınlara ait işletmelerde müşteri tabanımızı 2 katın üzerine, kredi bakiyemizi ise 8 katına taşımamız kapsayıcı yaklaşımımızın güçlü bir sonucu oldu. Bununla birlikte, Akbank Dönüşüm Akademisi ile 2022’den bu yana çeşitli eğitimlerle 21 bini aşkın KOBİ’ye ulaşarak onları finansmanın ötesinde çözümlerle destekledik.

        2025 yılında toplumsal yatırımlarımız da hız kesmedi. Akbank Gençlik Akademisi ile 2025 yılında 52 bin gence ulaştık, böylece temas ettiğimiz öğrenci sayısı 345 bine yükseldi. Üniversiteli gençleri gönüllülükle buluşturan Şehrin İyi Hali programımız da 22 bin gence ulaşarak iyiliği büyütmeyi sürdürdü. Dönüşümde Gelecek Var projemiz kapsamında ileri dönüşüm metoduyla ürettiğimiz 18 bin okul mobilyası deprem bölgesinde bini aşkın okulda 200 bin öğrencinin eğitim koşullarını iyileştirdi. Yaklaşık 400 ton karbon salınımını önledi ve 6 milyon litre su tasarrufu sağladı. Geleceği şekillendiren sürdürülebilirlik anlayışımızla daha da fazla değer yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

