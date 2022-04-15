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Akbil fiyatları ne kadar oldu? Zamdan sonra Öğrenci akbili zammı iptal mi, sosyal kart, mavi kart, öğrenci ve tam abonman ne kadar?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 7 Nisan'daki toplantısında alınan %40'lık ulaşım zammı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Ak Parti tarafından öğrenci kartlarının zamdan muaf tutulması yönündeki teklif İBB meclisine sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmişti. Öğrenci akbili ne kadar, öğrenci kartı zammı iptal mi sorusu araştırılıyor.

  • 01
    Akbil fiyatları aylık ne kadar oldu? Zamdan sonra Öğrenci akbili aylık zammı iptal mi, sosyal kart, mavi kart, öğrenci ve tam abonman ne kadar?

    İstanbul'da şehir içi ulaşımda kullanılan İstanbulkart dolum ücretlerine gelen zam geçtiğimiz haftadan beri İstanbulluların gündeminden düşmüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, yüzde 40'lık İstanbulkart zammından öğrenci kartlarının muaf tutulması yönünde teklif getireceklerini açıklamıştı. İBB meclisinde oy çokluğu ile kabul edilen muafiyet teklifinin ardından İstanbulkart fiyatları ve öğrenci akbili ne kadar sorusu yeniden gündeme geldi. İşte tam, öğrenci, sosyal kart ve mavi kart abonman ücretleri
  • 02
    Akbil fiyatları aylık ne kadar oldu? Zamdan sonra Öğrenci akbili aylık zammı iptal mi, sosyal kart, mavi kart, öğrenci ve tam abonman ne kadar?

    7 NİSAN UKOME TOPLANTISINDA ALINAN KARARA GÖRE ZAMLI İSTANBULKART FİYATLARI 

    Aylık Tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye, aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.
  • 03
    Akbil fiyatları aylık ne kadar oldu? Zamdan sonra Öğrenci akbili aylık zammı iptal mi, sosyal kart, mavi kart, öğrenci ve tam abonman ne kadar?

    AK PARTİ'DEN MUAFİYET TEKLİFİ 

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından "İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde" başlığıyla yayımladığı videoda, gençlere şöyle seslendi: "Sevgili gençler, sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu kullanmış olduğunuz öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Tabii bu yüzde 40 zam sizi okula, kütüphaneye giderken, okuldan tekrar evinize dönerken, sizin için bir takım zorluklar ortaya çıkartacak. Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle, Türkiye'nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40'ı İBB sübvanse etsin. Böylece İETT de zarar görmesin, öğrencilerimiz de kazansın, İETT de kazansın istedik. Hayırlı olsun. Pazartesi günü Meclis'e sunuyoruz." demişti.
  • 04
    Akbil fiyatları aylık ne kadar oldu? Zamdan sonra Öğrenci akbili aylık zammı iptal mi, sosyal kart, mavi kart, öğrenci ve tam abonman ne kadar?

    ÖĞRENCİ AKBİLİ ZAMMI İPTAL Mİ?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Nisan ayı oturumunda, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.
  • 05
    Akbil fiyatları aylık ne kadar oldu? Zamdan sonra Öğrenci akbili aylık zammı iptal mi, sosyal kart, mavi kart, öğrenci ve tam abonman ne kadar?

    İMAMOĞLU'NDAN VETO AÇIKLAMASI

    Kararın ardından 2021 yılı faaliyet raporunu açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise alınan kararı veto edeceğini açıkladı. İmamoğlu, "Öğrenci indirimi yapacağız dedik seçimden önce. Mazot 6 lirayken 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı, son zamla diyorsunuz ki, '78 liraya sat'. O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Mazotu 20 lira yapmışsınız '78 liraya sat' diyorsunuz. Bana popülizmden bahseden arkadaşa diyorum ki, 'Allah akıl versin'. Kendi çocuklarınıza gidin anlatın bunu size gülerler. Sana ne der biliyor musun, 'Ya anne, baba sen önce git arabana koyduğun mazotun fiyatını indir' der. Bütün gençler size güler, samimiyetsizliğinizi bilir, görür. Çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabi ki, veto edeceğim" dedi.

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