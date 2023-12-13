Akdeniz ve Gaziantep'te korkutan deprem! İşte 13 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi meydana gelen depremlerin yeri, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri her gün paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem bilgilerine göre; 13 Aralık Çarşamba günü Akdeniz ve Gaziantep'te deprem meydana geldi. İşte 13 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 13 Aralık Çarşamba gününün ilk saatlerinde Akdeniz ve Gaziantep'te 3 büyüklüğünün üzerinden korkutan deprem meydana geldi. İşte 13 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
AKDENİZ VE GAZİANTEP DEPREM İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 13 Aralık Çarşamba günü saat 03:36'da Gaziantep Islahiye'de 3.6 büyüklüğünde, saat 05:43'te 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.