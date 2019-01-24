Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), kuruluşundan bu yana en yüksek gelirini 2018 yılında elde ettiğini bildirdi. Bu kapsamda, Akfen GYO'nun 2018 yılında Türkiye ve yurtdışındaki 3 bin 628 odaya sahip toplam 20 otelinden elde ettiği kira geliri, bir önceki yıla göre yüzde 47 artış gösterdiği açıklandı.
2018 yılının tamamında 19 otelden elde edilen tüm kira geliri olan 94.5 milyon TL 'nin (17.1 milyon euro) ise, Akfen GYO’nun kurulduğu 2007 yılından itibaren elde edilen en yüksek kira geliri olduğu duyuruldu.
ODA BAŞINA GELİRLERİ YÜZDE 40 ARTIŞ GÖSTERDİ
Şirketten yapılan açıklamaya göre, turizm sektöründeki iyileşme ile Akfen GYO’nun Türkiye’de 2 bin 477 odası bulunan 15 otelindeki doluluk oranının 2018 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4’lük artışla yüzde 66.4’e ulaştığı bildirildi. Bu otellerdeki ortalama oda başına gelirlerin de 2017 yılındaki 117 TL seviyesinden yüzde 40 artışla 165 TL’ye kadar çıktığı vurgulandı.
Şirketin Rusya’daki 4 oteli de dikkate alındığında, toplamda 20 otelde 3 bin 628 odaya ulaşan Akfen GYO’nun 2018 yılında tüm otel doluluklarının yüzde 4 artışla 65.4’e çıktığı, 2018 yılında tüm otellerden elde ettiği oda başına gelirlerin ise yüzde 2.6 artışla 31.3 euro olarak gerçekleştiği aktarıldı.
'2019 YILI DAHA PARLAK GEÇECEK'
Rakamları değerlendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, 2018 yılında turizm sektörünün çıkışını sürdürmesinin, Türkiye ekonomisi açısından çok olumlu izler bıraktığını ifade etti.
Karaağaoğlu, "2018 yılında gerçekleşen büyük kur dalgalanmalarının olumsuz etkisi, ağırlıklı yabancı para cinsinden gelir kaydeden otellerimizdeki büyük gelir artışlarının gölgesinde kaldı. Rusya’daki FIFA Dünya Kupası organizasyonu ve Türkiye otellerimizdeki yabancı turist konaklamalarındaki büyük artış gelirlerimizde tarihi rekorların gerçekleşmesini sağladı" diye konuştu.
Türk turizm sektöründeki yükseliş trendinin 2019 yılında da devam edeceğinin altını çizen Sertaç Karaağaoğlu, gelen turist ve oda başına gelirlerdeki artışa bağlı olarak Akfen GYO’nun gelirlerinin yeni rekorları da beraberinde getirmesini beklediklerini sözlerine ekledi.
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