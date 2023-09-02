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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akhisar'da anneyi öldürüp kızını ağır yaralayan kişi intihar etti

        Akhisar'da anneyi öldürüp kızını ağır yaralayan kişi intihar etti

        Manisa Akhisar'da gönül ilişkisi olduğu kadın ve kadının kızıyla tartışan adam dehşet saçtı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayla anneyi öldüren, kızını ise ağır yaralayan saldırgan, aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 00:51 Güncelleme: 02.09.2023 - 00:51
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        Anneyi öldürüp kızını ağır yaralayan kişi intihar etti
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde tabancayla bir anneyi öldüren, kızını da yaralayan kişi intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Ragıp Bey Mahallesi, 158. Sokak'a gelen Veysel Mızrak (47), iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu Meliha U. (47) ve kızı Cansu D. (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayla Meliha U. ve Cansu D'ye ateş açan Mızrak, ardından intihar etti.

        SALDIRGAN ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; yapılan incelemede Veysel Mızrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ANNE KURTARILAMADI, KIZININ DURUMU AĞIR

        Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Meliha U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastaneye sevk edilen ağır yaralı Cansu D'nin ise hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Meliha U'nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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