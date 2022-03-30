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Akhisar'da at ve eşek kesimine suçüstü baskın! 5 gözaltı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, il dışında satılmak üzere eşek ve at kesen 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı

Akhisar'da at ve eşek kesimine suçüstü baskın! 5 gözaltı
At ve eşek kesen 5 kişiye suçüstü!
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DHA

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süleymanlı Mahallesi'nde A.H.K. (60) isimli kişiye ait ağılda at ve eşek kesildiği bilgisi üzerine, JASAT ekipleri ile birlikte harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekipler, ağılda yaptıkları aramalarda etrafı branda ile kapatılmış avlu içinde 4 kesilmiş eşek ve park halinde bulunan kamyonet içerisindeki 3 canlı at ile otomobilde bulunan yaklaşık 40 kilogram eşek eti tespit etti. Ekipler, kesim işlemlerini yaptığı belirlenen ve araç sahipleri olan A.B.Ö (23), A.K (25), A.Ö (21), T.H. (21) ve A.H.K.'yı suçüstü yakaladı.

Öte yandan, kesilen at ve eşek etlerinin Manisa'nın dışındaki pazarlarda satışının yapılacağı öğrenildi. Canlı hayvanlara ve etlere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

Suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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