Akhisar'ın Başakşehir kabusu

Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftada sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, pazartesi günü konuk olacağı Medipol Başakşehir karşısında deplasmanda son yıllarda kabus yaşadı.



Ege ekibi İstanbul'da rakibiyle oynadığı son 4 maçı kaybetti. Kalesinde tam 13 gol gören yeşil-siyahlılar sadece 2 kez fileleri havalandırabildi. Akhisarspor, turuncu-lacivertlileri en son dış sahada 2012-13 sezonunda 2-0 mağlup ederken, geçen sene ise rakibine 2 maçta da boyun eğdi.



Akhisarspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'e geçen yıl 2-1, 2016-17'de 5-0, 2015-16'da 2-0, 2014-15'te ise 4-0 yenilmekten kurtulamadı. Teknik direktör Saffet Susic, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek oyuncularına uyarılarda bulundu. Başakşehir'in evinde kolay kolay puan kaybetmediğine dikkat çeken Boşnak çalıştırıcı, "Takımıma güveniyorum. Seleznyov gibi önemli bir futbolcumuz cezalı ama mazeret üretmeden işimizi yapacağız" dedi.



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