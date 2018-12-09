Ligde tarihinin en kötü günlerini geçiren ve 14 haftada sadece 14 puan toplayabilen Fenerbahçe, 14 haftada 13 puanla küme düşme potasında yer alan Akhisarspor'a konuk oluyor. Ligde son 7 deplasman maçından 1, toplamda ise son 9 maçından 1 galibiyet çıkarabilen Fenerbahçe, alacağı galibiyetle kötü gidişe dur demek istiyor!

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE

SAAT: 19:00

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: BeIN SPORTS 1

STAT: Spor Toto Akhisar

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Caner, Lopes, Güray, Barbosa, Onur, Sissoko, Josue, Serginho, Bokila

YEDEKLER: Lukac, Bora, Eray, Onurcan, Manu, Larsson, Regattin, Ali Kaan, İlke, Kadir

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif, Barış, Slimani

YEDEKLER: Berke, Erten, İsmail, Mahsun, Reyes, Benzia, Batuhan, Yiğithan

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

SON 3 RESMİ MAÇI DA AKHİSARSPOR KAZANDI

Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı. Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

13. RANDEVU!

Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.

EN KÖTÜ İLK YARI PERFORMANSI!

Fenerbahçe, Türkiye'nin en üst düzey liginde 18 takımla oynanan 30 sezonda, henüz devrenin bitimine 3 maç kalmasına rağmen en kötü ilk yarı performansını sergiliyor. Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe, Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalarak başarısızlık istatistiklerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertliler, ilk 14 haftada 28 puan kaybedip 14 puanda kaldı.

1959'da başlayan ve bu sezonla birlikte 30 kez 18 takımla oynanan ligde ilk 17 haftalık periyotta Fenerbahçe hiç bu kadar kötü performans sergilememişti.

Fenerbahçe, devrenin son 3 maçında galip gelse bile, tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergilemekten kurtulamayacak.

İKİ PUANLI SİSTEMİN BİLE GERİSİNDE!

Fenerbahçe, galibiyete 2 puan verilen sistemin olduğu 18 takımlı lig dönemlerinde bile hiç bu kadar kötü bir ilk yarı geçirmemişti.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemlerde ilk yarılarında 1963-1964, 1983-1984 ve 1984-1985'te 24'er, 1982-1983'te de 27 puan elde etmişti.

Fenerbahçe, bu sezon ilk yarının kalan 3 maçını da kazansa bile devreyi 23 puanla kapatacak.

34 HAFTADA 30, 14 HAFTADA 28 PUAN KAYBI!

Fenerbahçe, geçen sezon ligin tamamında 30 puan kaybederken, bu sezon bu rakamı şimdiden yakalamak üzere.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezon 102 puanın 72'sini alan ve ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon 28 puan yitirdi.

Fenerbahçe, kalan 20 haftanın tamamında 3'er puan alması durumunda geçen yılki performansını geçebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ