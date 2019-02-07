Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, Avrupa'ya katılma hedefini sürdüren Kasımpaşa'yı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ediyor. Bu mücadelenin rövanşı, 26 Şubat'ta İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

AKHİSARSPOR - KASIMPAŞA

SAAT: 20:30

HAKEM: Serkan Tokat

YAYIN: a2

STAT: Spor Toto Akhisar

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Koita, Perica

YEDEKLER: Eray, Scuffet, Josue Sa, Hasan, İlhan, Hajradinovic, Uğurcan, Karim, Özgür, Azad

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

Bu sezon iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı.

KUPADA İLK KEZ!

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edeceği rakibi Akhisarspor ile bu turnuvada ilk kez karşılaşacak. Daha önce Süper Lig’de ve 1. Lig’de Kasımpaşa ile Akhisarspor toplam 15 kez oynarken bu maçlarda lacivert-beyazlılar 6 galibiyet aldı. Manisa temsilcisi ise 7 defa 3 puan alan taraf olurken, 2 mücadelede ise kazanan çıkmadı.

BURAYA NASIL GELDİLER?

KASIMPAŞA

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa, sırasıyla Batman Petrolspor, Menemen Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Ligde ikinci yarıya kötü başlayarak üst üste 3 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, Manisa temsilcisi karşısında rövanş öncesinde avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

AKHİSARSPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan itibaren yer alan son şampiyon Akhisarspor ise Fatih Karagümrük ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.