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Akılalmaz görüntüler... K.Maraş'ta tarım alanları kaydı, yarıklar oluştu!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından tarlalarda kayma ve derin yarıklar meydana gelirken, sulama kanallarının yeri değişti. Yaşanan değişim objektiflere de yansıdı

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AA
  • Akılalmaz görüntüler... K.Maraş'ta tarım alanları kaydı, yarıklar oluştu!

    Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt ve Çiğli mahalleleri de etkilendi. Bölgedeki tarım alanlarında derin yarıklar ve kaymalar meydana gelirken, ekinlerin sulamasında kullanılan kanallarının bir bölümü yaklaşık 8 metre kaydı.
  • Akılalmaz görüntüler... K.Maraş'ta tarım alanları kaydı, yarıklar oluştu!

    AA'da yer alan habere göre Güzelyurt Mahallesi sakinlerinden Hamza Tatlıpayan, depremde tarlalarda yaklaşık 2 metre derinliğinde yarıklar oluştuğunu söyledi.
  • Akılalmaz görüntüler... K.Maraş'ta tarım alanları kaydı, yarıklar oluştu!

    Tarlalardaki yarıklar nedeniyle sulama yapamadıklarını belirten Tatlıpayan, "Tarlaların bazı bölgeleri 1-2 metre yükseldi, kanallar kaydı, çok büyük felaket oldu. 8 metre kaydırmış kanalı. Tarlayı ortadan iki bölmüş, tarlalar birbirine girmiş.
  • Akılalmaz görüntüler... K.Maraş'ta tarım alanları kaydı, yarıklar oluştu!

    Kanal sol taraftan geçiyordu 8 metre sağa kaymış. Bu yarık beni boyluyordu bir hafta, 10 gün önce yağan yağmurlar yarığın bir kısmını doldurmuş" diye konuştu.
  • Akılalmaz görüntüler... K.Maraş'ta tarım alanları kaydı, yarıklar oluştu!

    Çiğli Mahallesi'nden Mehmet Ongan da depremden sonra tarlalarının şekillerinin değiştiğini vurgulayarak, "Çok büyük felaket yaşadık. Yarıklarından ve yükselmelerden dolayı sulamada sıkıntılar var. Ekip biçerken bayağı sorun olacak. Tarlamız ikiye ayrılmış, 7-8 metre kaymış" ifadesini kullandı.
  • Akılalmaz görüntüler... K.Maraş'ta tarım alanları kaydı, yarıklar oluştu!

    Depremlerin ardından Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki Şekeroba Yunus Emre Ortaokulunun bahçesinde de yarıklar ve yükselmeler meydana geldi.
  • Akılalmaz görüntüler... K.Maraş'ta tarım alanları kaydı, yarıklar oluştu!

    Mahalle sakinlerinden Ali Körük, depremde bahçede okula ait eski bir binanın da yıkıldığını söyledi. Okul bahçesinin bir tarafının yaklaşık 1 metre yükselirken, diğer tarafından çöktüğünü anlatan Körük, bahçede yarık oluştuğunu kaydetti.
  • Akılalmaz görüntüler... K.Maraş'ta tarım alanları kaydı, yarıklar oluştu!

    Okulda öğrenim gören Nurgül Dut da okul bahçesinde bulunan konteynerde eğitim aldıklarını belirterek, depremde bahçelerinde hasar oluştuğunu ifade etti.
  • Akılalmaz görüntüler... K.Maraş'ta tarım alanları kaydı, yarıklar oluştu!

    Objektife yansıyan görüntüler, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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