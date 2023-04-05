Akılalmaz görüntüler... K.Maraş'ta tarım alanları kaydı, yarıklar oluştu!

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt ve Çiğli mahalleleri de etkilendi. Bölgedeki tarım alanlarında derin yarıklar ve kaymalar meydana gelirken, ekinlerin sulamasında kullanılan kanallarının bir bölümü yaklaşık 8 metre kaydı.