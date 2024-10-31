'Akıllı gemilerle' veri merkezlerine elektrik sağlayacak

Dünya çapında 16 ülkeye yüzer santrallerle (powership) elektrik sağlayan Karpowership, hızla gelişen yapay zeka teknolojileri nedeniyle veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için proje yürütüyor.

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, son birkaç yılda dünyada veri merkezlerinden kaynaklanan ciddi bir elektrik talebi oluştuğunu ve bu talebin özellikle ABD ve Avrupa'da görüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda, veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu kesintisiz elektriği sunmak için yeni projelere odaklandıklarını dile getiren Yılmaz, şu anda ABD'de birkaç projeye baktıklarını ve ülke şebekesine bağlanmak istemeyen veri merkezleri için yüzer santrallerle elektrik üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

REKLAM Yılmaz, ABD'de 6 farklı noktada yüzer santraller için lokasyon ve izin çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, 'Muhtemelen gelecek yılın ortalarına doğru lokasyonlar için izinleri almaya başlayacağız. Sonrasında veri merkezlerinin ana yatırımcıları olan dünyanın en büyükleriyle masaya oturacağız.' dedi. Veri merkezlerinin yeni bir müşteri profili oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, 'Veri merkezlerini karada kurup onlara yüzer altyapılarla elektrik vermek yerine, elektrik üretimini ve veri merkezini yüzer altyapılar üzerine inşa edip edemeyeceğimizi de analiz ediyoruz. Bu kapsamda son altı aydır 'smartship' dediğimiz akıllı gemi tasarımıyla ilgileniyoruz. Bu, şu an AR-GE ekibimizin çalıştığı temel konular arasında.' değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, halihazırda 10'u Afrika'da ve 5'i Latin Amerika'da olmak üzere 16 ülkeye yüzer santrallerle elektrik tedarik ettiklerini ifade ederek, ayrıca Yeni Kaledonya'ya da yüzer santral gönderdikleri bilgisini paylaştı. Sierra Leone, Gana, Mozambik, Sudan, Gambiya, Fildişi Sahilleri, Gine, Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösterdiklerini dile getiren Yılmaz, Liberya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Güney Amerika'da bazı ülkelerle yüzer santral tedariki için görüştüklerini bildirdi.