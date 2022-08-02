Otomobillere yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırılar yüzde 225 arttı!

"Otomobiliniz uzaktan 'hack’lenebilir" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Nesnelerin İnterneti (IoT), yaşam içerisindeki rutinlerimizde sıklıkla yer alıyor. Özellikle de ulaşımdaki popüler tercih olan araçların akıllı hale gelme süreci de bunu kanıtlar nitelikte. Otomotiv dünyası, son yıllarda IoT teknolojisi ve otonom araçların sıklıkla konuşulduğu bir dönemden geçiyor.

Öyle ki yapılan araştırmalar da araçların gittikçe akıllı hale geldiğini ancak beraberinde de birçok siber tehdidi getirdiğini gösteriyor. Hatta birkaç yıl içerisinde otomotiv endüstrisinin siber saldırılara karşı 505 milyar dolar kaybedebileceği de öngörülüyor.

Geçen yıl akıllı araçlara gerçekleşen siber saldırıların yüzde 85’inin uzaktan olduğunu ve yüzde 40’nın da ‘back-end server’ları hedeflediğini belirten ağ güvenliği kuruluşu WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, yazılım güncellemesi veya teknolojik değişiklikler ile araç içi sistemlerin hack’lenme tehdidine karşı akıllı araç sahiplerini uyardı.

GÜNCELLEMELER SIRASINDAKİ GÜVENLİK AÇIKLARINI KULLANIYORLAR

Hacker’lar yoğun bir şekilde akıllı araçları hedeflemeye devam ederken, Upstream’in gerçekleştirdiği son araştırmaya göre de 2018 - 2021 yılları arasında akıllı araçları hedefleyen siber saldırı yoğunluğu yüzde 225 artış gösterdi. Raporu değerlendiren Yusuf Evmez, en önemli saldırı kategorilerinin başında verilerin gizlilik ihlali (yüzde 38), araba hırsızlığı (yüzde 27) ve kontrol sistemlerinin (yüzde 20) olduğunu aktarırken, IoT ve 5G teknolojilerinin hakim olduğu akıllı araçlardaki en büyük tehdidin yazılım güncellemeleri ya da yeni donanım eklemeleri olabileceğine dikkat çekti.

Özellikle hacker’ların tüm güncellemeleri bir fırsat olarak gördüğünü belirten Evmez, hacker’ların güncellemeler sırasında oluşabilecek güvenlik açıklarını değerlendirerek kamera, araç içi eğlence sistemleri, aracı çalıştırma ve durdurma gibi komutları engelleyerek sistemlere zarar verdiklerinin altını çizdi.

PARÇA DEĞİŞİMİNE KADAR VARAN SORUNLAR OLUŞUYOR

Hacker’lar cephesinden bakıldığında, otomobillerde bulunan ve kullanılan yeni teknolojiler en göze çarpan suç materyalleri arasında yer alıyor. Bir aracın anahtarlığını hack’lemeyi başarabilen hacker’lar, araba çalmak için bir anahtarlığın sinyalini klonlayabiliyor. Buna ek olarak, araçların yerini belirlemek ve kilidini uzaktan açmak, çalıştırmak ve sürmek için de GPS konumlarını kullanabiliyorlar.

Gerçekleşen teknolojik saldırılar sonucunda araçlardaki uygulamaların çalışamaz hale geldiğini, sistemlerin hasar gördüğünü ve hatta parça değişimine kadar ulaşan boyutlarda kullanıcıları mali kayıplara sürüklediğini belirten Evmez’e göre, kullanıcıların araç güncellemelerini bir uzman eşliğinde gerçekleştirmesi gerekiyor.