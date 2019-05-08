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Akıllı stadyumlarla hayatımıza girecek olan 6 yenilik

HABERTURK.COM

Gelişen teknolojiyle birlikte stadyumlar da dönüşüyor. Stadyumların dijital dönüşümünü araştırmasına göre koltuğa sipariş teslim eden, taraftarın tercihlerine göre alternatif paketler öneren, maç sonu eve kadar da eşlik eden stadyumlar artık çok yakın...

akıllı stadyum

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık kuruluşu KPMG'nin 'Küresel Tatil ve Eğlence Sektörü 2019 Araştırması' ile teknolojinin stadyumları nasıl dönüştürdüğünü inceledi. Araştırmaya göre dijital gelirlerle büyüyen akıllı stadyum ekonomisi 2017 itibariyle dünyada 3.9 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu rakamın 2023 yılına kadar, yıllık ortalama yüzde 21’lik artışla 12.4 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Teknoloji sayesinde akıllı stadyumlarda taraftara sunulan dijital hizmetleri değerlendiren KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Günümüzde deneyim ekonomisinin hızla geliştiği bir gerçek. Tüketiciler fiziksel ürünlerden çok deneyim peşindeler. Eğlence sektöründe faaliyet gösteren firmalar bu talebe cevap vermek için hızlı bir adaptasyon sürecine girdiler. Birçok spor kompleksi de altyapı yatırımlarını bu talepler doğrultusunda gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Araştırmaya göre 'akıllı stadyumlarla' hayatımıza giren 6 yenilik şöyle:

1- TARAFTARLAR STADA BAĞLANACAK

Stadyumların 'akıllanmaları' için öncelikle dijital altyapılarının geliştirilmesi gerekiyor. Günümüzde taraftarlar, maçlar sırasında internet üzerinden sürekli etkileşim halinde. Stadyumların bu etkileşimin kesintiye uğramaması için internet altyapılarını geliştirmeleri bekleniyor.

2- BİR TIKLA KOLTUĞA SİPARİŞ

Geleceğin stadyumlarda ileri teknoloji sayesinde operasyon maliyetleri de düşecek. Taraftarlar, yiyecek, içecek ve ticari ürün alışverişlerini cep telefonları  üzerinden koltuklarına sipariş edebilecek. Dileyen müşteriler ise alışveriş yapmak istedikleri standın doluluk oranı konusunda kendilerini uyaran uygulamalardan faydalanacak.

3- TARAFTARA ÖZEL HİZMET

Akıllı stadyumlar, taraftarların paylaşıma açtıkları özel verileri üzerinden özel alışveriş paketleri sunabilecek. Taraftarların biletlerini ne zaman aldıkları, kimlerle maça gittikleri, maç sırasında neler sipariş ettikleriyle ilgili verileri analiz eden stadyumlar kişiye özel 'sadakat programlar' hazırlayacak, bu sayede taraftarlar daha 'kişisel' deneyimler yaşayabilecek.

4- GÜVENLİKTE ANLIK VERİ PAYLAŞIMI

Akıllı stadyumlar, kamera ve sensörlerin topladığı veriler sayesinde taraftarların güvenliğini maksimuma çıkarma kapasitesine sahip olacak. Yeni teknolojiler, güvenlik güçleriyle anlık veri paylaşımı yapılmasını ve güvenlik sorunlarına hızlı çözümler üretilmesini sağlayacak.

5- EVE KADAR DESTEK

Akıllı stadyumlar, maçtan çıkan taraftarlara dönüş yolunda karşılaşabilecekleri sorunlara karşı (hava, trafik durumu vs) dijital platformlar üzerinden çözüm önerileri sunacak.

6- ‘MAÇTAN SONRA DA GÖRÜŞELİM’

Taraftar deneyiminin merkezinde canlı karşılaşmalar olsa da, akıllı stadyumların taraftarlarla daha 'yoğun iletişim' kurması mümkün. Maç günleri dışında dijital oyunlar ve ürün satış sayfaları gibi uygulamalar üzerinden müşterilerle temas devam ettirilecek.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, akıllı statların hayatımıza girmesiyle futbola olan ilginin daha da artacağını belirterek, akıllı statların taraftarı statlara daha fazla çekeceğinin altını çizdi. Akıllı stat uygulamalarının her alanda olduğu gibi futbol endüstrisinde de dijital dönüşümün habercisi olacağını vurgulayan Uçak, şunları söyledi:

“Türkiye’de, akıllı stadyumlar konusunda hareketlilik yavaş yavaş başladı. 2016’da hizmete giren Beşiktaş’ın Vodafone Park Stadyumu, dijital altyapısıyla gündeme gelmişti. Stadyumda 50 bin ziyaretçinin ihtiyacını karşılayacak yüksek bant genişlikli Wi-Fi, 2G, 3G ve 4.5G ağ bağlantıları var, ayrıca taraftarlar farklı noktalarda konumlanan ve tek merkezden yönetilen 700’den fazla etkileşimli ekran ve 2 bin 200’den fazla koltuk içi ekrandan maçın önemli pozisyonlarını ve maç istatistiklerini takip edebiliyor. Benzer ekran uygulamaları, Trabzonspor’un Medical Park Stadyumu’nda da mevcut.”

Araştırmada, Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda kısa süre önce hayata geçirdiği ‘nakitsiz tribün’ uygulamasıyla da taraftarların, stadyum ve çevresindeki mağazalar, büfeler ve GS Store’da dijital cüzdan uygulaması üzerinden alışveriş yapabildiği hatırlatıldı.

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