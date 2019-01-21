Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz savunmasında, "Gülen'in darbeye etkisi olup olmadığı soruldu. Batmaz ise 'Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

15 Temmuz'da pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için 79'ar kez müebbet hapis istendi.

Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

11 sanık "birim yöneticisi" olarak değerlendirildi. Bunlar 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "alıkonma" gibi diğer suçlardan da cezalandırılmaları istenildi. Toplam 324 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. 32 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi. Savcı, 9 sanığın "anayasayı ihlale yardım" suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı ayrıca 71 sanığın ise atılı suçlamaları işlemediğini belirterek, tüm suçlamalardan beraatına karar verilmesini talep etti. Başka davada ceza alan 2 sanığa, bu davadan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi. Öte yandan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile sivil imam Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari 6 sanık hakkında yakalama kararının devamı talep edildi.