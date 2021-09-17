Türkiye'de ilk kez gösterildi 0:00 / 0:00

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İstanbul'un turistik açıdan popüler noktalarından birinde yer alan bir otelde geçen, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların hikâyesini anlatan 'Akis', 28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. Yapımcısı Hasan Adalı, senaristi Mehmet Kala, yönetmeni İlker Savaşkurt, oyuncuları Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz, Elit Andaç Çam ve sinemaseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen gösterimin ardından filmin yönetmeni ve oyuncuları, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmi değerlendiren yönetmen İlker Savaşkurt, "Yurt dışında ödül alan ilk filmim Damat Koğuşu'ndan sonra yönetmenliğini üstlendiğim 'Akis'in Türkiye'deki ilk gösterimini Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Filmi bu zamana kadar defalarca izlememe rağmen hiçbir his şu anda burada oyuncular, senarist ve değerli misafirlerimizle birlikte izlemek kadar beni etkilememişti. Akis'te insanlığın daha kişisel günahlarının günlük hayatlarının birçok yönüne sirayet edebileceğini gösteren bir antagonist var. Antagonist olan Aziz Sodom karakteri ve belirli açılardan onun sağ kolu olan Ashu, insanları içlerine soktukları durumlar üzerinden bir seçim yapmaya zorluyor. Ya kendi günahlarınızı kabul edip kendinizle yüzleşeceksiniz, ya da bu günahlardan sıyrılma fırsatını kabul edeceksiniz. Filmde de karakterler aldıkları kararlar üzerinden cezalandırılıyor ya da serbest bırakılıyorlar. Filmi izledikten sonra akılda bırakmak istediğim soru ise ‘Geçmişin izlerinden kurtulmak, günahlarımızdan kaçmak gerçekten mümkün mü?' oluyor" dedi.

'Akis'in başrol oyuncusu Selçuk Yöntem ise görüşlerini "Akis'in senaryosunu ilk okuduğumda çok etkilendim ve bu karaktere hayat vermeye karar verdim. Çünkü her oyuncu senaryoda kendinden bir parça bulmayı ve onu nasıl yaşatacağını düşünür. Ben de benim için düşünülen karakterin hikâyesini okuduktan sonra bu projede yer almayı kabul ettim. Projenin en ilginç tarafı da filmin İngilizce olmasıydı. Bu benim için karar vermesi zor bir durumdu. Neden İngilizce diye sorduğumda ise senarist ve yönetmen beni filmin İngilizce olması konusunda ikna ettiler. Bu açıdan da Akis benim için farklı bir deneyim oldu. Çünkü her oyuncu ana dili ile kendisini girdiği rolde çok daha rahat ifade eder. Ben de bu konuda bana farklı bir pencere açan Akis'te oynamaktan mutluluk duydum. Objektif bir bakış açısıyla baktığımda filmi beğendiğimi ve senaryosundan yönetimine, oyuncularından tüm ekibe kadar herkesi kutluyorum. Filmin yapımcısı Hasan Adalı'ya ise özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin değerli katkılarıyla hayata geçirilen bu film, ABD'de aldığı ödül ile yoluna başarı ile devam ediyor. Türk sinemasına da yeni bir soluk kazandıracağını düşünüyorum" sözleriyle dile getirdi.