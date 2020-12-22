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Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO Grup),çevreye saygılı temiz enerji prensibiyle üretim tesislerini Güneş Enerji Santralleri (GES) ile donattığını açıkladı. 2 yıl içinde tüm üretim tesislerinde toplam enerji tüketiminin dörtte birini güneş enerjisinden elde etmeyi hedefleyen AKO Grup'un, ilk güneş enerji paneli kurulumunu AKO Jant fabrikasında gerçekleştirdiği kaydedildi.

Petlas, AKO Jant, AKO Akü ve AKO Entegre Lastik Geri Dönüşüm Tesisi gibi otomotiv OEM ve yenileme sanayiine yönelik kuruluşları bünyesinde barındıran AKO Grup’ta, üretim tesislerinde yıllık enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün Güneş Enerjisi Santrali’nden (GES) karşılanmasına yönelik yatırımlarda ilk aşama kurulumunun tamamlanmasıyla güneş enerji panelleri hizmete girdi.

Grup bünyesinde yer alan diğer üretim tesislerinde de projelendirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, "Bu yatırımlar, enerji maliyetlerinde yıllık yaklaşık 2,75 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak” dedi.

Üretim tesislerinde temiz ve sürdürülebilir enerji kullanımı vizyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Safa Özcan, "Öncelikle AKO Jant fabrikası çatısına 2,25 MW gücünde güneş panelleri yatırımı tamamlandı. Bu fabrikamızın çatısına kurduğumuz güneş panelleri ile elde ettiğimiz temiz enerjiyi kullanıma sunduk. 2019 yılında enerji verimliliği ve atık geri dönüşümü ile ilgili projeleri hayata geçirdiğimiz Petlas fabrikamızda, 2021 yılı itibariyle 25 MW güneş paneli kurulumunu tamamlayarak kullandığı elektrik enerjisini kendi üreten bir fabrikaya dönüştürmeyi öngörüyoruz. Ayrıca AKO Akü fabrikasının çatısına 3.1 MW ve inşaatı devam eden AKO Entegre Lastik Geri Dönüşüm tesisinin çatısına 2.5 MW kapasiteli GES yatırımını hayata geçireceğiz. 2 yıl içinde tüm üretim tesislerinde toplam enerji tüketimin dörtte birini güneş enerjisinden elde etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülen yatırımlar kapsamında toplamda yılda 48 milyon kWh’lik elektrik üretilmesinin planlandığını söyleyen Özcan, “Gerçekleştireceğimiz 16 milyon dolar düzeyinde yatırımla, enerji maliyetlerinde yılda yaklaşık 2,75 milyon dolar tasarruf sağlanacak. Yıllık ortalama 300 bin ağacın karbondioksit emilimine denk gelen, 21 bin ton karbondioksit salımı önlenmiş olacak” dedi.