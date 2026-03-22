        Akra Caz Festivali 5 Haziran'da başlıyor

        Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini bir kez daha sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan Akra Caz Festivali,  5-20 Haziran 2026 tarihleri arasında Akra Antalya'nın açık hava sahnesinde gerçekleşecek...

        Giriş: 22.03.2026 - 19:16
        Antalya’nın kent kültürüne sürdürülebilir bir değer katan Akra Caz Festivali, dokuzuncu yılında Grammy ödüllü dört sanatçıyı da ağırlayacak. Akra Hotels tarafından düzenlenen, festival; çağdaş cazla birlikte funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan etkileyici performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

        Kenan Doğulu, ülkemizin usta caz müzisyenleriyle birlikte hazırladığı, pop caz projesi “İhtimaller” ile 5 Haziran‘da festivalin açılışını yapacak.

        Festival; 6 Haziran’da dünyaca ünlü saksafon sanatçısı, Rusya’nın caz elçisi Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve Rus şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sergey Mazayev, 10 Haziran’da cazın kraliçesi 5 Grammy ödüllü Dianne Reeves, 12 Haziran’da Grammy ve BRIT ödüllü soul ve R&B’nin dünyaca ünlü ismi Joss Stone, 13 Haziran’da “Sounds From The Ancestors” projesiyle caz efsanesi Grammy ödüllü saksafon ustası Kenny Garrett, 17 Haziran’da Afro-Küban ve Latin cazının dünyaca ünlü isimleri Grammy ödüllü bas gitarist, vokalist Richard Bona, piyanist ve vokalist Alfredo Rodriguez ile perküsyonist Michael Olivera’dan oluşan “Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio” ve 18 Haziran’da SU Trio, Leviers ve Mojo 5’in sahne alacağı “Akra Genç Caz” konseriyle devam edecek.

        Festivalin kapanışı ise dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın şarkılar ve caz uyarlamalarından oluşan özel repertuvarıyla 19 ve 20 Haziran’da gerçekleşecek. Bu konserlerde Fazıl Say’a flütte Aslıhan And Say, vokalde Seda Kırankaya ve perküsyonda Aykut Köselerli eşlik edecek.

        Festivalin biletleri, 15 Nisan itibariyle yurt içinde ve yurt dışında biletix.com'da satışa çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var

        Adana'da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var, detaylar ekranlarınızda...

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        Kilit kavşakta dönüş yoğunluğu!
        Kilit kavşakta dönüş yoğunluğu!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti
        Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar