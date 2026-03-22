Akra Caz Festivali 5 Haziran'da başlıyor

Antalya’nın kent kültürüne sürdürülebilir bir değer katan Akra Caz Festivali, dokuzuncu yılında Grammy ödüllü dört sanatçıyı da ağırlayacak. Akra Hotels tarafından düzenlenen, festival; çağdaş cazla birlikte funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan etkileyici performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

Kenan Doğulu, ülkemizin usta caz müzisyenleriyle birlikte hazırladığı, pop caz projesi “İhtimaller” ile 5 Haziran‘da festivalin açılışını yapacak.

Festival; 6 Haziran’da dünyaca ünlü saksafon sanatçısı, Rusya’nın caz elçisi Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve Rus şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sergey Mazayev, 10 Haziran’da cazın kraliçesi 5 Grammy ödüllü Dianne Reeves, 12 Haziran’da Grammy ve BRIT ödüllü soul ve R&B’nin dünyaca ünlü ismi Joss Stone, 13 Haziran’da “Sounds From The Ancestors” projesiyle caz efsanesi Grammy ödüllü saksafon ustası Kenny Garrett, 17 Haziran’da Afro-Küban ve Latin cazının dünyaca ünlü isimleri Grammy ödüllü bas gitarist, vokalist Richard Bona, piyanist ve vokalist Alfredo Rodriguez ile perküsyonist Michael Olivera’dan oluşan “Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio” ve 18 Haziran’da SU Trio, Leviers ve Mojo 5’in sahne alacağı “Akra Genç Caz” konseriyle devam edecek.

.png

REKLAM

Festivalin kapanışı ise dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın şarkılar ve caz uyarlamalarından oluşan özel repertuvarıyla 19 ve 20 Haziran’da gerçekleşecek. Bu konserlerde Fazıl Say’a flütte Aslıhan And Say, vokalde Seda Kırankaya ve perküsyonda Aykut Köselerli eşlik edecek.

Festivalin biletleri, 15 Nisan itibariyle yurt içinde ve yurt dışında biletix.com'da satışa çıkacak.