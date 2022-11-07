Aksa Akrilik Mısır'daki iştirakini satıyor 0:00 / 0:00

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Aksa Akrilik Mısır'daki iştirakinin satışı için görüşmelere başladığını açıkladı.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Mısır piyasasında uzun dönemdir süregelen durgunluk, üretim hatlarındaki duruşlar, ülkenin ekonomik/ticari uygulamaları ve üretim tesislerinin etkinliği değerlendirilerek, söz konusu üretim kapasitesinin Türkiye'deki üretim hatlarında karşılanabilecek olması sebebi ile Şirketimiz'in Mısır'da hızlı servis amacı ile kurmuş olduğu %99.8349 oranında sahibi olduğu ve doğrudan bağlı ortaklığı olan 100.000.000 Mısır Pound'u ("LE") özsermayeli Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry SAE'nin ("Aksa Egypt") hisse başı 100 LE itibari değerindeki toplam 998.349 adet hissesinin tamamının satılması amacıyla potansiyel alıcılarla görüşmelere başlanmıştır."