Aksa Elektrik Özbekistan’da 10 milyon kişinin elektriğini dağıtacak

Aksa Elektrik, Semerkant’tan sonra Özbekistan’ın ekonomik ve demografik açıdan en önemli bölgeleri olan Taşkent ve Cizzak bölgelerinin elektrik dağıtım altyapısının işletilmesinden de sorumlu olacak.

Ülkenin sanayi, ticaret ve yerleşim yoğunluğu en yüksek üç bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti verecek olan Aksa Elektrik, toplamda 10 milyon nüfusun enerjiye erişimini sağlayacak. Aksa Elektrik’in dağıtacağı enerjinin miktarı yıllık 20 milyar kilovatsaatin üzerinde olacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Aksa Elektrik, Özbekistan'daki elektrik dağıtım hizmetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

Semerkant’ın ardından Cizzak ve Taşkent bölgelerinde üstlendiği bu yeni sorumlulukla Aksa Elektrik, ülke geneline yayılan uzun vadeli yatırım kararlılığını ortaya koyuyor. Şirket, Özbekistan’da farklı bölgelerde hayata geçirdiği bu modelle, büyümesini kademeli ve sürdürülebilir bir zeminde sürdürmeyi hedefliyor.