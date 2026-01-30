Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.791,50 %-0,29
        DOLAR 43,5010 %0,15
        EURO 51,8090 %-0,47
        GRAM ALTIN 7.056,75 %-6,29
        FAİZ 34,56 %0,17
        GÜMÜŞ GRAM 141,16 %-13,24
        BITCOIN 82.242,00 %-2,54
        GBP/TRY 59,7496 %-0,49
        EUR/USD 1,1903 %-0,57
        BRENT 70,09 %-0,88
        ÇEYREK ALTIN 11.527,66 %-6,38
        Haberler Ekonomi Enerji Aksa Elektrik Özbekistan’da 10 milyon kişinin elektriğini dağıtacak - Enerji Haberleri

        Aksa Elektrik Özbekistan’da 10 milyon kişinin elektriğini dağıtacak

        Kazancı Holding grup şirketlerinden Aksa Elektrik, Özbekistan'da Semerkant'tan sonra Taşkent ve Cizzak bölgelerinin elektrik dağıtım hizmetini de üstlendi. Aksa Elektrik, toplamda 10 milyon nüfusa yılda 20 milyar kilovatsaatin üzerinde elektrik dağıtacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 12:51 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özbekistan'da 10 milyon kişinin elektriğini dağıtacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aksa Elektrik, Semerkant’tan sonra Özbekistan’ın ekonomik ve demografik açıdan en önemli bölgeleri olan Taşkent ve Cizzak bölgelerinin elektrik dağıtım altyapısının işletilmesinden de sorumlu olacak.

        Ülkenin sanayi, ticaret ve yerleşim yoğunluğu en yüksek üç bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti verecek olan Aksa Elektrik, toplamda 10 milyon nüfusun enerjiye erişimini sağlayacak. Aksa Elektrik’in dağıtacağı enerjinin miktarı yıllık 20 milyar kilovatsaatin üzerinde olacak.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Aksa Elektrik, Özbekistan'daki elektrik dağıtım hizmetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

        Semerkant’ın ardından Cizzak ve Taşkent bölgelerinde üstlendiği bu yeni sorumlulukla Aksa Elektrik, ülke geneline yayılan uzun vadeli yatırım kararlılığını ortaya koyuyor. Şirket, Özbekistan’da farklı bölgelerde hayata geçirdiği bu modelle, büyümesini kademeli ve sürdürülebilir bir zeminde sürdürmeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Simge Sağın'dan sokakta prova

        Simge Sağın, 30 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser öncesi provayı Galata sokaklarında gerçekleştirdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Takside market poşetiyle silah kaçakçılığı
        Takside market poşetiyle silah kaçakçılığı
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?