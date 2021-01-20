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HaberlerEnerji
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Aksa Özbekistan'da yeni bir anlaşma imzaladı

Aksa Enerji Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçteki doğalgaz kombine çevrim santralına ek olarak 230 MW kurulu güçte bir doğalgaz kombine çevrim santralı kuracağını açıkladı. Bunun yanında Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santralı inşa etmek için de yeni bir anlaşma imzaladığını bildirdi

Aksa Özbekistan'da yeni bir anlaşma imzaladı
HABERTURK.COM

Aksa Enerji, Özbekistan'da mayıs ayında Enerji Bakanlığı ile imzaladığı Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğalgaz kombine çevrim santrali kurulması anlaşmasının 230 MW kapasite artışı ila tadil edildiğini, ayrıca Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santralı kurulmasına yönelik ayrı bir anlaşma imzaladığını bildirdi.

Firmadan KAP'a yollanan açıklamada yapılan anlaşmanın kapsamına ilişkin şu bilgiler yer aldı

"Taşkent'te mevcut lokasyonda, 240 MW kurulu güçteki doğalgaz kombine çevrim santralına ek olarak 230 MW kurulu güçte bir doğalgaz kombine çevrim santralı kurulacaktır. Tadil edilen anlaşma, Taşkent'te kurulacak olan her iki santralda üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir.

Taşkent'in güneybatısında bulunan Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santralı kurulacaktır. İlave anlaşma, Buhara'da kurulacak olan santralda üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir.

Taşkent'te toplam 470 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santrallarının ve Buhara'da 270 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santralının 2021 yılının son çeyreğinde devreye alınması beklenmektedir. Yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce erişilecektir. Santral ekipmanlarının, Aksa Enerji bünyesindeki mevcut santrallerden sağlanması planlanmakta olup, yatırım maliyetleri optimize edilerek ekonomik katma değer yaratılacaktır."

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