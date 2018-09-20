İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|20 Eylül 2018 Perşembe
|05:16
|06:42
|13:04
|16:30
|19:13
|20:33
|21 Eylül 2018 Cuma
|05:18
|06:43
|13:03
|16:28
|19:12
|20:32
|22 Eylül 2018 Cumartesi
|05:19
|06:44
|13:03
|16:27
|19:10
|20:30
|23 Eylül 2018 Pazar
|05:20
|06:45
|13:03
|16:26
|19:08
|20:28
|24 Eylül 2018 Pazartesi
|05:21
|06:46
|13:02
|16:25
|19:07
|20:26
|25 Eylül 2018 Salı
|05:22
|06:47
|13:02
|16:24
|19:05
|20:24
|26 Eylül 2018 Çarşamba
|05:23
|06:48
|13:02
|16:22
|19:03
|20:23
ANKARA AKŞAM NAMAZI SAATİ:
Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|20 Eylül 2018 Perşembe
|05:03
|06:27
|12:48
|16:14
|18:58
|20:16
|21 Eylül 2018 Cuma
|05:04
|06:28
|12:48
|16:13
|18:56
|20:14
|22 Eylül 2018 Cumartesi
|05:05
|06:29
|12:48
|16:12
|18:54
|20:13
|23 Eylül 2018 Pazar
|05:06
|06:30
|12:47
|16:11
|18:53
|20:11
|24 Eylül 2018 Pazartesi
|05:07
|06:31
|12:47
|16:10
|18:51
|20:09
|25 Eylül 2018 Salı
|05:08
|06:32
|12:46
|16:09
|18:49
|20:07
|26 Eylül 2018 Çarşamba
|05:09
|06:33
|12:46
|16:08
|18:48
|20:06
İZMİR AKŞAM NAMAZI SAATİ:
İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|20 Eylül 2018 Perşembe
|05:28
|06:50
|13:11
|16:38
|19:20
|20:37
|21 Eylül 2018 Cuma
|05:29
|06:51
|13:11
|16:36
|19:19
|20:35
|22 Eylül 2018 Cumartesi
|05:30
|06:52
|13:10
|16:35
|19:17
|20:33
|23 Eylül 2018 Pazar
|05:31
|06:53
|13:10
|16:34
|19:15
|20:32
|24 Eylül 2018 Pazartesi
|05:32
|06:54
|13:10
|16:33
|19:14
|20:30
|25 Eylül 2018 Salı
|05:33
|06:54
|13:09
|16:32
|19:12
|20:28
|26 Eylül 2018 Çarşamba
|05:34
|06:55
|13:09
|16:31
|19:11
|20:27