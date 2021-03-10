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Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saatleri 10 Mart 2021

Bugün Miraç Kandili olması sebebiyle oruç tutan vatandaşlar iftar vakti için akşam ezan saatini bekliyor. Peki, İstanbul Ankara ve İzmir akşam ezanı saat kaçta?

Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saatleri 10 Mart 2021

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Soruları bugünün Miraç Gecesi olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İftarların yapılacağı, namazların kılınacağı Miraç Kandili'ne özel İstanbul, Ankara ve İzmir akşam namazı saati haberimizde...

İSTANBUL ANKARA İZMİR AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 10 Mart 2021 namaz vakitleri listesine göre, İstanbul'da akşam ezanı 19:12'de, Ankara'da 18:57'de, İzmir'de ise 19:20'de okunacak.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır.

Akşam namazının 3 rekat farzının kılınışı

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya” diyerek niyet edilir.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sübhaneke duası okunur.

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir

“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Oturarak Ettehıyyatü okunur.

“Allah'u Ekber” denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

3.Rekat

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.

Akşam namazının 2 rekat sünnetinin kılınışı

1.Rekat

Niyet edilir. “”Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah'u Ekber” denilerek tekbir getirilir.

Sübhanake duası okunur.

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir.

“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

Akşam namazının 2 rekat sünnetinin kılınışı

1. Rekat

Niyet edilir. “”Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah'u Ekber” denilerek tekbir getirilir.

Sübhanake duası okunur.

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir.

“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

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