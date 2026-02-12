Canlı
        Akşam yemeğine farklı bir dokunuş katın: Lavaşın içine saklanan Meksika lezzeti kıymalı burrito tarifi!

        Akşam yemeğine farklı bir dokunuş katın: Lavaşın içine saklanan Meksika lezzeti kıymalı burrito tarifi!

        Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, hem doyurucu hem de farklı bir akşam yemeği alternatifi arıyorsanız kıymalı burrito tam size göre olabilir. Baharatlı kıyma ve bol malzemeyle hazırlanan bu tarif sofralara Meksika esintisi katıyor. İşte detaylar!

        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 15:14 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:14
        1

        Son dönemde ev mutfaklarında dünya lezzetlerine ilgi artarken, kıymalı burrito pratikliğiyle öne çıkıyor. Kısa sürede hazırlanan bu tarif, özellikle yoğun günlerde kurtarıcı olabilir. Detaylar haberimizin devamında!

        2

        GEREKLİ MALZEMELER

        4 adet büyük tortilla (lavaş)

        300 gram dana kıyma

        1 adet kuru soğan

        2 diş sarımsak

        1 adet kırmızı biber

        1 çay kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı toz kırmızı biber

        1 çay kaşığı karabiber

        Tuz

        1 su bardağı haşlanmış pirinç

        1 su bardağı haşlanmış kırmızı fasulye

        Rendelenmiş kaşar veya cheddar peyniri

        İsteğe göre mısır, avokado, marul

        Sos için: Yoğurtlu sos veya salsa

        3

        KIYMALI HARÇ NASIL HAZIRLANIR?

        Öncelikle tavaya bir miktar sıvı yağ alın ve küçük doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Ardından ezilmiş sarımsağı ekleyin.

        4

        Kıymayı ilave ederek suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

        Küp doğranmış kırmızı biberi ve baharatları ekleyin. Tuzunu ayarladıktan sonra birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.

        5

        Hazırladığınız kıymalı karışımı haşlanmış pirinç ve kırmızı fasulye ile harmanlayın.

        Böylece hem daha doyurucu hem de klasik burrito lezzetine daha yakın bir iç harç elde etmiş olursunuz.

        6

        BURRITO NASIL SARILIR?

        Tortillayı hafifçe ısıtmak, kırılmadan sarılmasını sağlar. Lavaşı düz bir zemine alın. Ortasına kıymalı harçtan koyun. Üzerine rendelenmiş peynir, mısır, marul ya da avokado ekleyebilirsiniz.

        Sosu gezdirdikten sonra önce alt kısmı içe doğru kapatın, ardından yanları katlayarak sıkıca rulo şeklinde sarın.

        7

        Hazırladığınız burritoyu isterseniz tavada arkalı önlü birkaç dakika çevirerek dışının hafif çıtır olmasını sağlayabilirsiniz.

        Sıcak servis edildiğinde peynirin erimiş dokusu lezzeti ikiye katlayacaktır. Afiyet olsun!

