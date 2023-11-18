Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı depremzede yaşlı kadın öldü
Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Talihsiz kadının Kahramanmaraş depremlerinde evinin yıkıldığı, oğlu ve kızıyla birlikte Aksaray'a yerleştiği öğrenildi
Aksaray'da yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücü Yaşar Özer Yılmaz'ın (22) otomobiliyle çarptığı depremzede Saadet Aytaç (76) hayatını kaybetti.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE SÜRÜKLENDİ
DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 18.00 sıralarında Hasas Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Özer Yılmaz yönetimindeki otomobil, alışverişten dönen Saadet Aytaç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aytaç, sürüklendi.
HASTANEYE HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aytaç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince yapılan incelemede ehliyeti olmayan sürücü Yılmaz gözaltına alındı.
Kazada yaşamını yitiren Saadet Aytaç'ın, Kahramanmaraş depreminde yıkılan evinin enkazından oğlunu yaralı çıkardığı, tedavisi sonrası oğlu ve kızı ile Aksaray'a yerleştiği öğrenildi.