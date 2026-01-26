Habertürk
        Aksaray'da şap alarmı: 9 köy karantinaya alındı - İş-Yaşam Haberleri

        Aksaray'da şap alarmı: 9 köy karantinaya alındı

        Aksaray'da şap hastalığı nedeniyle 9 köy karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışlarına kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 14:34 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:34
        Aksaray'da şap alarmı
        Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Satansarı köyünde ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyde bazı hayvanlarda şap hastalığı olduğunu tespit etti.

        Bunun üzerine harekete geçen Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe ve köylerde yaptığı incelemelerin ardından 9 köyü karantina altına alarak hayvan giriş çıkışlarını durdurdu.

        Kısıtlama çerçevesinde Satansarı köyü başta olmak üzere Balcı, Ceceli, Reşadiye, Sarıkaraman, Durhasanlı, Pirli, Kümbet ve Bozkır köyleri riske karşı karantina altına alındı.

