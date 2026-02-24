Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da son yıllarda yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık artarken, obruk tehlikesi de tedirgin ediyor.

20 BİN SU KUYUSU BULUNUYOR

İHA'daki habere göre tarımsal üretimde Türkiye'de birçok üründe ilk 10'a giren Aksaray'da 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak toplam 20 bin civarında su kuyusu bulunuyor. Eskiden yüzeye çok yakın seviyelerden çıkan yeraltı suyu ise her geçen gün daha derine iniyor.

"YER ALTI SUYU ÇEKİLİYOR OBRUK OLUŞUYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Jeoloji Mühendisi Tayfun Aydın, kuraklıkla birlikte yeraltı su kaynaklarının tam anlamıyla beslenemediğini belirtti. Su çekilmeleriyle birlikte obruk oluşumlarının bitirilemeyeceğine vurgu yapan Aydın, alınacak önlemlerle obrukları durdurma şansı olduğunu ifade ederek, "Obruk oluşumu Sultanhanı ve Eskil gibi arazilerde yeraltı su seviyesinin çekilmesiyle birlikte örtü tabakanın düşmesi sonucunda oluşan çukurlardır. Bölgemizde 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak 20 bin civarında su kuyusu var. Yer altı suları çekiliyor ve dolayısıyla obruklar oluşuyor.

"86 OBRUK TESPİT EDİLDİ"

Aksaray yöresinde 86 civarında obruk oluşumu tespit edildi. Bunun 8 veya 9 tanesi çok büyük obruklar. Eğer ki bu şekilde su çekilmeye devam ederse obruk oluşumları çoğalacak ve yerleşim yerlerine doğru gelecektir, çok büyük tehlike arz etmektedir.