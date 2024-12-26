Aksaray'ın içme suyu kaynakları koruma altına alındı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aksaray'daki içme suyu temin eden kuyu ve kaynakların koruma altına alınmasını kararlaştırdı.

DSİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 9 derin kuyu ve 2 kaynak, Aksaray'ın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamakta kullanılıyor. Kuyu ve kaynakların bulunduğu alanlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda içme suyu kaynakları olarak koruma altına alındı.