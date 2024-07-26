Aktif pasif dengesi SGK'yı tehdit ediyor

Türkiye doğurganlık oranının en hızlı düştüğü ülkeler arasında yer alıyor. 1990 yılında 3,13 olan kadın başına doğum oranı 2021 yılında 1,89’a, 2023 yılında da 1,51’e geriledi.

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Kadınların işgücüne katılım oranı 1990’da yüzde 34 seviyesinde iken 2005 yılında yüzde 23,08’e kadar geriledi ve 2021 yılında tekrar 30 yıl öncesine dönerek yüzde 32,76 oldu.

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli göstergelerden biri olan aktif / pasif oranı 2001 yılında 2,09 iken 2009 yılında 1,78’e düştükten sonra 2017’de 1,95’e çıktı. 2019 yılında 1,80’e kadar gerileyen aktif / pasif oranı 2022 yılında 2,01 oldu. Geçen yıl çıkartılan EYT düzenlemesinin ardından 2023 sonunda 1,66’ya, bu yılın nisan ayında da 1,63’e geriledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Bünyamin Toker ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Şahin imzasıyla kaleme alınan makalede kadın işgücüne katılım oranı ile doğurganlık hızındaki değişimin sosyal güvenlik sistemine etkisi analiz edildi. Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği’nin hakemli dergisinde yayımlanan makalede Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 – 2080 dönemini kapsayan nüfus projeksiyonu kullanılarak iki farklı senaryo oluşturuldu ve sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesi aktif / pasif oranı üzerinden incelendi.

Doğurganlık hızının 2,1’in altına düşmesi nüfusun kendini yenileyemediği anlamına geldiği için riskli bulunurken, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini de tehdit ediyor.

Birinci senaryoda doğurganlık hızı değişimi izlenerek diğer değişkenler sabit tutuldu. İkinci senaryoda ise ilk senaryodan farklı olarak hem kadınlarda hem de erkeklerde kayıt dışı istihdam oranının azalacağı, kadın işgücüne katılım oranının artarak 2080 yılında OECD ortalamasına yakınsayacağı ve kadın istihdamının azalan kayıt dışı istihdam oranı ile uyumlu olarak artacağı varsayıldı.

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Her iki analizde de temel doğurganlık hızlarında 2080 yılına kadar aktif / pasif oranının düşerek aktüeryal dengenin bozulduğu, buna karşın birinci senaryoda yüksek doğurganlık hızında aktif / pasif oranının nispeten düşük doğurganlık hızına göre daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.